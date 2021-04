Hérault. Le boîtier à Led UV qui démasque les virus

Depuis l’Hérault, la société T.zic commercialise depuis juillet 2020 des boîtiers de désinfection par Led UV-C spécifiques pour les objets du quotidien. À destination des particuliers comme des professionnels, cet appareil vendu déjà à plus d’un millier d’exemplaires sous le nom Uvo Care, désinfecte téléphones, lunettes, clés et badges en trente secondes et les masques en trois minutes.

Entièrement conçus par la start-up, ces boîtiers qui intègrent des cartes électroniques fabriquées à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, sont assemblés en Occitanie, par les équipes de T.zic sur le site de la pépinière Cap Alpha à Clapiers et de l’entreprise adaptée APF Entreprises 34, à Montpellier. La jeune pousse propose aussi une version adaptée aux masques à fenêtre transparente, l’Uvo Care Flash, utilisés notamment dans les crèches et les écoles.

Ce modèle élimine virus, germes et bactéries en vingt secondes sur les objets et en deux minutes sur les masques.