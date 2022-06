Hôtellerie/restauration : ​Olivier Bouscatel prend la tête du syndicat professionnel GNI

Le Groupement national des indépendants (GNI) vient de créer à Toulouse une nouvelle implantation pour représenter et défendre les professionnels de l’hôtellerie-restauration de Haute-Garonne. Représentative des cafés, bars, hôtels, restaurants, discothèques, traiteurs, l’organisation est présidée par Olivier Bouscatel (Les Illustres).

« Nous avons, en plus des difficultés de recrutement ou de hausses des matières premières, des​ ​questions très pragmatiques à gérer pour nos confrères toulousains, telles que la gestion des terrasses, des déchets et encore l’animation de nos commerces et lieux de vie », précise Olivier Bouscatel, qui, entouré notamment de Yoann Mas (The Black Lion), de Benjamin Serra (Prima Family), et de Simon Abadie (Chez Tonton), entend relever les défis de la profession.