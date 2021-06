Hugues Meaudre, Lactalis AOP & Terroirs : « Nous avons un impact sur 5000 emplois en Aveyron »

Hugues Meaudre, présentez-nous Lactalis AOP & Terroirs que vous dirigez ?

Nous avons plus de 30 ans d’existence. Nous sommes une division du groupe Lactalis France qui s’occupe des fromages AOP et des produits de terroir. C’est le regroupement de plusieurs entreprises qui sont disséminées en France et particulièrement en Occitanie. Notre fleuron, c’est Roquefort Société, basé à Roquefort-sur-Soulzon, où notre siège social est installé. Nous regroupons d’autres marques comme, par exemple, Istara au Pays-Basque, Lou Pérac et Salakis en Lozère. Nous avons seize sites de production et d’affinage. Nous comptons 1800 salariés, dont 1300 en Occitanie (bassin de Roquefort, Aveyron et Lozère). Lactalis AOP & Terroir est un acteur économique important en Aveyron. Nous estimons avoir un impact sur 5000 emplois dans le département. Nous réalisons 540 millions de chiffre d’affaires avec une activité grande distribution, mais aussi des circuits plus traditionnels (fromagers, crémiers, restaurants et grossistes, etc.).

Quelle est votre priorité actuellement ?

L’emploi. Nous avons une pyramide des âges qui fait que, d’ici trois à quatre ans, beaucoup de personnes vont partir à la retraite. Il faut les remplacer. La transmission des connaissances et des savoir-faire va être importante. En 2020, plus de 100 personnes ont été recrutées. En 2021, ce sera la même chose. Et nous avons le même programme pour les trois prochaines années. Cela concerne tous les métiers (employés sur les lignes de production, comptables, chefs de projets, chefs de produits, ressources humaines, etc.). Nous développons aussi des programmes de développement qui font que nous devons renforcer certaines équipes. On recrute aussi une centaine de saisonniers par an pour nos pics de production et une campagne de recherche d’une quarantaine d’alternants vient de commencer.

Vous soutenez Roquefort Demain. Quel est le but de ce projet ?

Il s’agit d’un projet piloté par un syndicat-mixte qui regroupe plusieurs communes aux alentours de Roquefort, le Département, la Région et l’État. Avec la volonté de redynamiser le village pour avoir plus de tourisme. Grâce à tous ces acteurs, il y a un tour de table financier qui va permettre de commencer les travaux (programme de restauration de la place du village, création d’une maison du Roquefort, etc.). Nous espérons que ce projet verra le jour en 2024-2025. Nous sommes particulièrement intéressés par celui-ci, car nous avons des caves que nous faisons visiter. Nous participons activement à la dynamique touristique en Aveyron, avec près de 80.000 visites par an. Nous voudrions revenir à des chiffres plus hauts que nous avons connus historiquement (160.000 - 170.000 visites par an).

Vous êtes mobilisés contre le Nutriscore. Pour quelle raison ?

Nous sommes contre le système de calcul du Nutriscore, qui ne prend pas en compte les spécificités du fromage. Pour le produit IGP et AOP, il n’est pas non plus adapté. Nous ne sommes pas des produits transformés, nous sommes des produits naturels. Le taux de matière grasse, de protéine et le taux de sel, nous conduit vers un système qui nous note en E. Ce qui a des répercussions en terme de ventes et diabolise un peu la consommation du fromage noté ainsi. Nous demandons l’exemption pure et simple du Nutriscore pour les AOP et IGP.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Hugues Meaudre, le directeur de Lactalis AOP & Terroirs dont le siége est situé à Roquefort-sur-Soulzon en Aveyron.Crédits : Lactalis AOP & Terroirs.