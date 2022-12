Hunting Town invente un escape game virtuel spécial Noël

« J’ai toujours trouvé les visites guidées plutôt barbantes. J’aurais eu plaisir à découvrir une ville par le jeu. C’est ainsi que m’est venue l’idée de créer Hunting Town », confie Thibaut Giuseppi, fondateur et dirigeant de l’entreprise. Fort d’une formation en marketing et après avoir exercé quelques années en tant que consultant, le jeune homme de 29 ans lance Hunting Town, un concept de découverte du patrimoine urbain à travers des énigmes, façon escape game.

Le défi qu’il propose : une heure pour arpenter une ville et dénicher ses trésors, caméra fixée sur le torse et chronomètre en main. « Le jeu est aujourd’hui proposé dans sept villes, nous en ouvrirons cinq l’an prochain », indique le dirigeant. Chaque quête est thématisée. À Toulouse, le scénario est basé sur le passage des Wisigoths au Ve siècle pour partir à la recherche de la statuette cheval de Théodoric Ier.

Du réel au virtuel

En 2020, à peine deux ans après son lancement, la pandémie de Covid et les confinements conduisent Hunting Town à se réinventer. « Nous étions au bord de la faillite », estime le dirigeant. Grâce à Google Street View, l’équipe d’une dizaine de salariés planche sur des animations basées sur le même principe mais réalisables depuis chez soi. « Grâce à la technologie Street View, on s’est rendu compte du potentiel énorme pour décliner nos jeux, sans limites géographiques. » Hunting Town invente alors un tour du monde virtuel, qui séduit les entreprises, « de la petite TPE à la grande entreprise. Elles y voient une manière d’organiser une activité ludique pour leurs salariés en télétravail », indique Thibaut Giuseppi, qui se félicite d’avoir conquis quelque 750 clients, dont, à Toulouse, l’Université Toulouse 1 Capitole, Springlab, So Group ou encore le réseau d’expertise comptable In Extenso.

Une visite au Père Noël

Pour cette fin d’année, l’entreprise a conçu un team building spécial Noël, avec découverte du village du Père Noël en Laponie, d’un lac gelé en Mongolie ou encore d’une cabane d’explorateur en Antarctique. En une heure de jeu, les participants sont amenés à élucider les mystères d’un parcours, avec l’aide d’un maître de jeu. « C’est techniquement très simple pour les entreprises », avance le concepteur. « Une fois qu’elles nous ont ouvert un accès, il suffit pour les équipes de disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet. Il n’y a ni téléchargement, ni matériel spécifique nécessaire. » Simple comme un cadeau de Noël ? Le tarif, dégressif en fonction du nombre de joueurs, s’évalue entre 16 et 18 euros par participant. À vos jeux, prêts, partez !

Valérie Ravinet

Sur les photos : Thibaut Giuseppi, fondateur et dirigeant de l’entreprise Hunting Town. //

Le village du Père Noël presque comme si on y était ! Crédits photo : DR