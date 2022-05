Philippe Wallaert : du barreau à la présidence de Promologis

Comment passe–t-on d’avocat d’affaires à acteur du logement social ?

C’est vrai que j’ai eu une première vie ailleurs, pendant vingt-sept ans, en tant qu’avocat d’affaires dans l’un des plus importants cabinets de Toulouse. À un moment, j’ai eu envie de retourner vers l’opérationnel, l’entrepreneuriat, la direction d’entreprise. Après un passage par le programme dirigeant de TBS, j’ai crée Ingaged en 2020, une société de management de transition que je dirige toujours aujourd’hui. Mais le logement social est aussi un secteur qui fait sens pour moi ; cette entreprise (Promologis, NDLR) est un peu comme une entreprise à mission, avec beaucoup d’engagement. Au départ de Frédéric Carré pour la présidence d’Action Logement, le poste s’est libéré et le choix s’est porté sur moi. J’ai été élu pour trois ans renouvelables.

Quel regard portez-vous sur ces premiers mois à la présidence de Promologis ?

Ici, je suis marqué par l’engagement des équipes ; et puis les a priori que les gens peuvent avoir sur le logement social cachent une réalité bien différente. Logement social rime avec qualité. Nous construisons avec le souci de loger les gens de façon pérenne. Enfin, au-delà de l’acte de construire, Pomologis mène une importante activité d’accompagnement humain, au travers de programmes dédiés aux personnes handicapées, aux séniors… Nous avons une véritable vocation sociale et sociétale.

Quelle est votre feuille de route ?

Tout d’abord, un bilan. Nous avons un parc locatif de 30.000 logements et, en 2021, Promologis avait un objectif de 2000 logements financés, il a été dépassé avec 2100 logements actés, ce qui représente 20 % des logements sociaux neufs d’Occitanie. 1700 logements ont aussi été livrés l’année dernière. Pour 2022, l’objectif est toujours de 2000 agréments de financement. 1 100 logements sont aussi en cours de réhabilitation, dont 330 font l’objet d’une rénovation énergétique.

Ces objectifs sont-ils tenables malgré la flambée du coût de l’énergie et la pénurie de matériaux ?

Pour l’instant oui, mais c’est un gros sujet. Nous avons été relativement peu impactés au premier semestre. En revanche, des répercussions devraient se faire sentir au second semestre et nous avons de grosses incertitudes pour 2023. Concrètement, cela se traduira par des retards d’exécution de chantiers en raison du manque de matériaux. Ensuite, le sujet de la renégociation des coûts de chantiers est aussi sur la table.

Par ailleurs, l’augmentation du livret A nous impacte aussi considérablement. Il provoque mécaniquement une hausse de nos charges globales et ce n’est pas neutre. À titre d’exemple, un demi-point d’augmentation du taux de livret A nous coûte l’équivalent de deux belles résidences. Nous surveillons donc la prochaine hausse, qui devrait intervenir cet été.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Philippe Wallaert, ancien avocat d’affaires, occupe la présidence de Promologis depuis janvier 2022, et ce, pour trois ans. Crédit : Hélène Ressayres-ToulÉco.