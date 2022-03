Immobilier. 2021, l’année de tous les records

Les notaires ont dévoilé ce jour la photographie du marché immobilier ancien à partir des ventes signées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Une année « de tous les records ! », selon eux. Les ventes ont ainsi progressé de 12 % en Haute-Garonne et les prix de 7,1 % pour les appartements anciens.

Dans le classement des métropoles de plus de 150.000 habitants, Toulouse conserve la septième place, avec un prix médian à 3210 euros/m2 dans l’ancien. De nombreux faubourgs en profitent pour monter en gamme et affichent ou dépassent désormais les 4000 euros/m2. De même, les budgets consacrés à l’achat d’une maison sont supérieurs à 280.000 euros dans le département. Et les communes des 2e et 3e couronnes bénéficient largement de l’engouement des Toulousains pour la campagne.

Pour 2022, cependant, difficile de faire des pronostics. Les incertitudes liées au contexte international, aux élections, à la hausse du carburant et aux répercussions économiques du conflit ukrainien pourraient bien tempérer les ardeurs des acquéreurs.

