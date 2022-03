Immobilier : 250 programmes mis en vente au salon du neuf de Toulouse

« Avec 250 programmes de logements mis à la vente, l’édition 2022 sera, il est vrai, un plus petit cru que d’habitude car, avant la pandémie, nous avions eu jusqu’à 400 opérations mises en vente sur le salon », compare Christophe Combe, le commissaire général du salon du logement neuf[[Le salon du logement neuf, du 11 au 13 mars 2022 au stade Ernest Wallon. Entrée libre, invitation téléchargeable en ligne.

De son côté, la FPI, qui a livré il y a quelques jours son bilan du marché, a même qualifié 2021 de « pire année depuis dix ans », avec des mises en vente en chute de 39 % dans l’aire urbaine toulousaine, et une baisse de 24 % pour les ventes, avec seulement 5391 ventes enregistrées en douze mois. « Nous attendons cependant près de 3000 visiteurs ce week-end, car la demande pour se loger reste très importante à Toulouse, malgré le contexte actuel », estime Christophe Combe.

Alors que les éditions 2019 et 2020 avait mis l’accent sur le logement du futur et le logement vert et engagé, cette année, les organisateurs ont décidé de revenir aux fondamentaux : « Nous nous concentrons sur des offres de programmes à vendre et des conférences consacrées à l’accession animées par des représentants d’Action Logement et de la Chambre des Notaires. » Parmi les grands thèmes : financer un achat immobilier neuf, l’accession aidée mode d’emploi, avec des focus consacrés aux différents dispositifs adaptables au marché neuf, investir avec Pinel en 2022 ou encore le décryptage d’un contrat de construction.

Signature de la charte métropolitaine

Le salon, dont l’inauguration est prévue le vendredi 11 mars à 11 heures au stade Ernest-Wallon, en présence de Jean-Luc Moudenc et de Pascal Boulanger, le président national de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), sera aussi l’occasion d’officialiser la signature de la charte métropolitaine. Cette charte de bonnes pratiques annoncée à l’automne dernier, engage l’Union sociale de l’habitat (USH), la FPI et Toulouse Métropole. Elle pose l’objectif de réduction des délais d’instruction de permis de construire pour les programmes de logements neufs. Grâce à cet engagement, les professionnels du secteur espèrent relancer la construction dans l’agglomération toulousaine.

Autre temps fort du salon, une conférence débat sur « la nécessité de reconstruire la ville sur la ville », en présence de l’architecte et urbaniste Philippe Madec, avec Jean-Luc Moudenc et Stéphane Aubay, le président de la FPI Toulouse Occitanie, le vendredi 11 mars de 11h30 à 12h30.

Béatrice Girard

Sur la photo : 3000 visiteurs sont attendus ce week-end au salon du logement neuf, malgré un contexte morose pour la profession. Crédit : PL Douère.