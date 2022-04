Immobilier. La Banque des Territoires déploie de nouvelles aides pour le logement social

Aller plus loin que le soutien à la dette. C’est le message sans ambiguïté porté par Annabelle Viollet, directrice Occitanie de la Banque des Territoires, à l‘occasion de la rencontre des organismes de logement social qui s’est tenue à Toulouse, ce vendredi 15 avril 2022. « Accompagner la dette des bailleurs sociaux n’est pas suffisant, nous souhaitons aussi leur apporter notre soutien afin qu’ils puissent consolider leurs fonds propres », a-t-elle indiqué.

Depuis un an, dans le cadre du plan de relance, la Banque des Territoires a déjà consenti plus de 920 millions d’euros de prêts et souscrit à 24 millions d’euros de titres participatifs en faveur du logement social en Occitanie.

Mais à l’occasion de cette matinée organisée en partenariat avec les deux unions locales HLM, l’organisme bancaire a officialisé de nouveaux engagements avec trois bailleurs d’Occitanie : Hérault Logement, Promologis et Semiga.

Soutien à la production et à la rénovation

« Avec ces trois signatures, nous souhaitons illustrer la capacité de la Banque des Territoires à accompagner tous les bailleurs sociaux d’Occitanie, quels que soient leur taille, leur forme juridique, leur plan d’investissement », a précisé Annabelle Viollet.

Illustration avec Hérault Logement, pour lequel l’établissement bancaire a souscrit à l’émission de 7,8 millions d’euros de titres participatifs. « C’est un levier certain pour améliorer notre plan stratégique de patrimoine, avoir une visibilité sur nos fonds propres et améliorer nos capacités d’intervention », se réjouit Gilles Dupont, le directeur général d’Hérault Logement. L’organisme a en effet programmé un plan de production de 283 logements par an jusqu’en 2029, ainsi que des opérations de réhabilitation énergétique de ses bâtiments.

De son côté, Promologis, premier bailleur social d’Occitanie avec 30.000 logements, bénéficie d’une convention de partenariat de deux ans avec un plafond d’engagement de 340 millions d’euros. « Voilà qui vient conforter notre plan de développement ambitieux de 3121 constructions et 1894 réhabilitations, envisagé pour la période 2022/2023 », indique Philippe Wallaert, le président du groupe.

Enfin, la Banque des Territoires a souscrit à l’émission de 1 million d’euros de titres participatifs émis par Semiga. « Notre société d’économie mixte, outil du Conseil départemental du Gard, a l’ambition de relancer sa production d’offre nouvelle jusqu’en 2029 et envisage la production de 80 logements par an grâce à cette aide », a indiqué Sylvie Nicole, directrice générale de la Semiga.

Béatrice Girard

Sur la photo : La Banque des Territoires officialise son engagement auprès de trois bailleurs sociaux d’Occitanie, à l’occasion de la rencontre des organismes de logement social. Crédit : DR.