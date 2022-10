Immobilier. Le groupe Gambetta, promoteur atypique se déploie en Occitanie

Logement social ? Logement libre ? Pourquoi choisir ? Le groupe Gambetta est sur tous les fronts. C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques de ce promoteur coopératif fondé à Chollet et qui s’apprête à fêter son centenaire. Avec 35.000 actifs, dont 5000 en patrimoine, cent-cinquante collaborateurs et 1200 logements livrés chaque année dans toute la France, le groupe Gambetta s’est installé à Toulouse en 2020. « Nous sommes un groupe totalement indépendant, fondé sous le régime coopératif avec 100 millions d’euros de fonds propres, et tous les collaborateurs sont actionnaires. La société mère est une société HLM, ce qui nous donne capacité à répondre aux demandes d’accession libre et d’accession sociale », décline Cécilia Khalfallah, qui dirige l’agence toulousaine.

Se déployer jusqu’à 1h30 de Toulouse

Le groupe Gambetta est donc historiquement présent sur l’ensemble de la façade Atlantique, et dans l’ouest de la France (Nantes, Tours, Chollet) mais aussi à Paris, Marseille, Nice, Lyon et plus récemment à Toulouse. « Nous ciblons l’ouest de l’Occitanie et étudions toutes les opportunités jusqu’à 1h30 de la Ville rose », indique Cécilia Khalfallah. « Et ce, avec tout l’éventail de notre savoir-faire : logements libres de moyen à haut de gamme, logements sociaux en location et accession, en Zac comme en diffus. »

Illustration avec un premier programme de quatorze logements en accession libre et à vocation sociale livré à Villeneuve-Tolosane l’été dernier. Le groupe Gambetta affiche aussi 97 lots en chantier, dont vingt maisons individuelles en accession location à Lavernose-Lacasse, trente-deux logements sociaux à Saint-Étienne-de-Tulmont, dans le Tarn-et-Garonne, et quarante-cinq logements à Eaunes, dans le Muretain.

À Toulouse, le promoteur annonce aussi la mise en commercialisation de sa première résidence en diffus. « Ce sera un programme haut de gamme de quinze logements, du studio au T4, situé en plein cœur de la Côte Pavée, dont la livraison est prévue au quatrième trimestre 2024. » Prix de vente ? Entre 5700 euros/m2 pour un T3 de 65 m2 et 7500 euros/m2 pour un T4 de 80 m2 avec un rooftop de 40 m2.

Livrer 200 à 300 logements par an en Occitanie

Autre actualité pour le promoteur, un programme de cinquante logements pour lequel il a été retenu par l’aménageur Oppidea dans la Zac Monges Croix-du-Sud. « Nous candidatons systématiquement dans les appels d’offres qui concernent les Zac de l’agglomération toulousaine, et nous continuerons à le faire », précise Cécilia Khalfallah. « Cependant, les volumes de production générés par les Zac ne sont pas suffisants pour être en phase avec nos ambitions : livrer à moyen terme entre 200 et 300 logements sur ce territoire autour de Toulouse. »

C’est d’autant plus compliqué en ce moment avec un marché du neuf très largement bousculé par la hausse des coûts de matériaux et de l’énergie. « Pour l’instant, nous tenons le coup », assure le promoteur. « Nous arrivons à sortir nos opérations car nous trouvons notamment des solutions de sorties avec des institutionnels face à la flambée des coûts. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Cécilia Khalfallah dirige l’agence toulousaine du Groupe Gambetta. Crédit : Groupe Gambetta.