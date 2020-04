Immobilier. Little Worker lance la rénovation digitale à Toulouse

Yann Guillot, vous êtes le responsable de l’agence Little Worker qui vient d’ouvrir à Toulouse, que proposez-vous ?

Nous proposons aux particuliers qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation, un service de maîtrise d’œuvre complète. Nous intervenons principalement sur les rénovations d’appartements. Chaque client peut suivre l’avancée de son chantier en ligne grâce à la plateforme que nous avons développée. Elle comprend des photos, des plannings, des devis interactifs et permet des échanges avec l’équipe au quotidien.

Qu’est ce qui vous différencie d’un maître d’oeuvre classique ?

Nous nous engageons sur la totalité du projet de la conception jusqu’à la livraison du chantier et grâce à notre statut de contractant général, les clients signent un seul contrat avec nous. Puis nous faisons ensuite l’intermédiaire avec les artisans et les fournisseurs de matériaux.

Quel est le coût de votre prestation ?

Pour les prestations de conception et d’études du projet, nous facturons un forfait de 1800 à 2300 euros (en fonction de la surface à rénover et du niveau des travaux). Cette phase prend six semaines et est réalisée par notre équipe en interne, nous la réalisons à partir de plans, photos et après une visite technique sur place.

Nous sélectionnons alors les entreprises générales qui vont réaliser les travaux parmi notre volant de partenaires et le client signe avec nous le contrat de construction. Il règle 50 % du montant du chantier au démarrage, puis les 50 % restants à la moitié du chantier.

Que se passe-t-il en cas de défaillance d’une entreprise ?

Little Worker se charge de régler les entreprises au fur-et-à-mesure de l’avancement du chantier et en cas de défaillance, nous nous engageons à remplacer l’entreprise pour que le chantier se poursuive. En tant que contractant unique, nous sommes d’ailleurs responsables vis à vis du client et portons la garantie décennale des chantiers.

Little Worker est déjà installé à Paris, Lyon et Bordeaux. Quels sont vos objectifs à Toulouse ?

Depuis 2016 et sa date de création à Paris par Aurélien Bros et Nicolas Bletterer, Little Worker a réalisé 400 chantiers et 250 uniquement sur l’année 2019 pour un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. Une levée de fonds de 1 million réalisée en début d’année a pour but d’accélérer notre développement en province. Après Lyon, Bordeaux et Toulouse, nous envisageons de nous implanter à Nantes et Lille cette année, puis dans les dix plus grandes métropoles françaises d’ici deux ans.

Nous tablons à Toulouse sur une trentaine de chantiers d’ici la fin 2020 et un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros. Nous sommes actuellement deux salariés et prévoyons de recruter trois à quatre personnes dans les prochains mois.

Le confinement modifie-t-il votre calendrier ?

Non pas à ce jour, car nous sommes pour l’heure en phase de développement commercial. Nous n’avions pas prévu de démarrer des chantiers avant juin ou juillet.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Yann Guillot prévoit la réalisation de trente chantiers et 1,2 millions d’euros de chiffre d’affaires à Toulouse d’ici fin 2020. Crédits DR.