Immobilier. Tous les conseils pour bien acheter en Occitanie

Après plusieurs vagues de Covid, une inflation galopante, des taux de crédits en hausse, une guerre aux portes de l’Europe et aux conséquences multiples dans le secteur de la construction, est-ce toujours le moment d’investir en immobilier en 2022-2023 ? La réponse est oui ! Nous vous expliquons comment et pourquoi dans cette 5e édition du guide de l’acheteur immobilier en Occitanie.

Premier constat : c’en est terminé pour l’instant de la hausse démesurée des prix enregistrée dans l’immobilier ancien l’année dernière. Depuis ce printemps, le marché est « flat ». Il enregistre moins de 1 % de hausse selon les derniers baromètres publiés par Meilleursagents et la Faim à Toulouse et Montpellier. Et, si les taux de crédit augmentent, ils restent relativement bas et fixes. Dans ce contexte, les plus optimistes essayent d’acheter sans tarder ! Courtiers et banquiers donnent ainsi dans ces pages des conseils pour négocier au mieux et réduire la facture de votre assurance emprunteur ; alors même que les conditions de prêts se sont déjà resserrées.

Viager ou logement étudiants

Autre enseignement de ce hors série : à l’aube de 2023, il n’y a plus une, mais dix façons d’acheter et d’habiter. En coliving pour les étudiants et jeunes actifs, en viager pour les séniors… Les primo-accédants sont aussi de plus en plus nombreux à devenir propriétaires grâce à des dispositifs aidés (le bail réel solidaire, le prêt social locatif aidé…). Dans ce hors-série, nous vous proposons aussi un état des lieux des dernières aides disponibles pour rénover votre habitat et des conseils pour investir dans des SCPI.

L’inquiétude des promoteurs

De Toulouse à Montpellier, une alerte s’impose en revanche sur le marché des logements neufs. Un marché qualifié de « pénurique » par les promoteurs, faute de mises en vente et d’autorisation de construire suffisantes. Ici, contrairement au marché ancien, les prix continuent de flamber et les investisseurs ont déserté le marché depuis le début de l’année. Quelles conséquences à long terme pour Montpellier et Toulouse ? Dans ces deux métropoles françaises, les besoins en logements sont parmi les plus élevés de France pour satisfaire une hyper-croissance démographique.

Enfin, parce que ToulÉco est aussi le média des entreprises et des entrepreneurs, nous vous proposons dans cette édition, notre sélection de pépites des secteurs du logement, de l’immobilier et de la construction au sens large. Certaines révolutionnent le marché, d’autres affichent des croissances flamboyantes, d’autres encore contribuent à construire la ville de demain plus durable. Bonne lecture à tous !

Béatrice Girard

Sur la photo : De Toulouse à Montpellier, le marché des logements neufs est désormais pénurique. Crédits. : DR.