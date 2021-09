Immobilier : une rentrée toulousaine sous le signe du changement

La bulle immobilière n’a pas éclaté et le marché immobilier ancien reste bien orienté dans l’agglomération toulousaine. Tel est le constat des notaires en cette fin d’été. « Le volume d’échanges reste bon et, avec un prix médian à 3100 euros/m2 dans les appartements anciens, nous ne notons pas de baisse des prix. Nous tablons même plutôt sur une hausse moyenne de 3 à 6 % d’ici la fin de l’année », décrit Philippe Pailhès, spécialiste immobilier à la chambre interdépartementale des notaires de Haute-Garonne.

Mais derrière ces chiffres, c’est bien la morphologie du marché qui a évolué. « Le marché est flottant, nous avons beaucoup de mal à vendre les beaux appartements de centre-ville dès lors qu’ils ne disposent pas de sortie », constate ainsi Diane Molinié, agent immobilier du réseau Efficity à Toulouse. Dans ce segment très haut de gamme, les agences spécialisées parlent même de « stocks » et conseillent à leurs clients de reporter les mises en vente…

L’appel de la campagne

Le phénomène touche aussi les communes et quartiers et résidentiels prisés : Balma, la Côte Pavée, Blagnac, Tournefeuille ou Les Minimes. « Les cadres sont moins présents, une part de notre clientèle habituelle a préféré quitter la ville pour acheter des maisons de campagne », résume Éric Oberdorff, de l’agence Guy Hoquet Bien à toit avenue Jean-Rieux. Même constat aux Minimes, où les prix restent stables mais les budgets revus à la baisse. Partout dans l’agglomération en ce moment, les biens affichés au-delà des 600.000 euros sont plus difficiles à vendre. Primo-accédants et investisseurs restent heureusement bien présents sur le marché des petites surfaces et des petits prix.

Passée par plusieurs confinements difficiles, la clientèle familiale aspire quant à elle à s’éloigner dans des communes de 3e et 4e couronnes et même jusqu’aux portes du Gers, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. Illustration dans l’agence VM Immobilier de Virginie Montagné située rue de l’Industrie, en plein cœur de Toulouse. « J’ai vendu ces derniers mois plusieurs maisons dans le Tarn-et-Garonne à des familles avec enfants, prêtes désormais à faire la navette avec Toulouse. Jusqu’à présent, ces clients très urbains n’achetaient que dans l’agglomération toulousaine. » Conséquence inévitable de cette mise au vert ? Les prix flambent dans la grande périphérie : entre juin 2020 et mai 2021, ils ont augmenté de 10% à Fronton, de près de 14% à Bruguières, de 11% à Villefranche-de-Lauragais et de presque 12% à Cazères, selon les notaires.

Le neuf dans le creux de la vague

La rentrée est plus difficile chez les professionnels du neuf. L’Observer de l’immobilier toulousain a livré cette semaine sa photographie du premier semestre 2021 et les nouvelles ne sont pas bonnes. « Nous venons d’enregistrer le plus mauvais semestre depuis 2009 et le second trimestre 2021 a carrément été catastrophique en termes de mises en ventes dans l’aire urbaine », s’alarme Jean-Philippe Jarno, président de l’Observer de l’immobilier toulousain et directeur général des filiales France et international chez Bouygues immobilier. « Faute de permis de construire, les stocks sont en baisse de 20%. Il y a presque une pénurie de l’offre et les prix montent. » Les investisseurs déboursent désormais 4020 euros/m2 pour acheter du neuf dans l’aire urbaine toulousaine. Étant donné le temps de gestation nécessaire pour monter une opération, les promoteurs n’envisagent pas de retour à la normale avant 2023 ; et s’inquiètent désormais pour l’emploi dans le secteur.

Béatrice Girard

Sur la photo : Le marché immobilier toulousain a été rebattu par la pandémie et les belles adresses du centre-ville ne font plus rêver. Crédit Hélène Ressayres - ToulÉco.