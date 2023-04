In Situ Groupe rachète At Home pour monter en puissance

In Situ Groupe, fondé Pascal Fenasse il y a 25 ans à Blagnac, met les bouchées doubles pour accélérer son développement. Le spécialiste, qui exploite et gère 50.000 m² de surface de bureaux, prend le contrôle d’At Home, pionnier du coworking pour les start-up et les entreprises fondé en 2015 par Arnaud Thersiquel, associé à Pierre Osswald et Shannon Picardo. « Ce rachat prend tout son sens : il assoit notre portefeuille client auprès des start-up », explique Stéphane Adnet.

Le directeur général d’In Situ Groupe y voit aussi une autre raison : avec ce rachat, l’entreprise s’invite dans le centre-ville de Toulouse, là où elle n’était pas présente jusque-là. En effet, At Home, avec ses six collaborateurs et 1,3 million d’euros de chiffre d’affaires, opérait deux lieux de coworking : l’un à La Cité à Toulouse-Montaudran, l’autre dans un immeuble, rue Alaric, dans le quartier de Compans-Caffarelli. Sans compter l’ouverture d’un troisième lieu prévu en novembre 2023. Il s’agira du premier site de corpoworking [1] labellisé par Action Logement Services, situé à la Cité Internationale des Chercheurs, rue des 36 Ponts, toujours à Toulouse.

50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2028

In Situ Groupe n’est pas à sa première opération de croissance externe. En 2022, il a mis la main sur deux entreprises toutes deux clientes : Home & Office Concept, fournisseur de mobilier de bureau et de cuisine, et Bocal en Boucle, le spécialiste des frigos connectés et des prestations traiteur 100% bio. Le groupe voit encore plus grand avec l’ouverture en 2025 de son premier concept « work palace », un espace de coworking haut de gamme, dans un bâtiment avenue Victor-Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. L’entreprise prévoit d’atteindre 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et de doubler sa surface de gestion pour atteindre 100.000m² d’ici cinq ans.

Audrey Sommazi

Sur la photo, de gauche à droite : Pierre Osswald, cofondateur At Home, Stéphane Adnet, directeur général In Situ Groupe, Arnaud Thersiquel, président cofondateur At Home, Pascal Fenasse, président fondateur InSitu Groupe et Shannon Picardo, cofondateur At Home. Crédits : DR.