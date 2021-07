Inauguration d’une nouvelle ligne aérienne hebdomadaire entre les îles Canaries et Toulouse

La compagnie aérienne espagnol Binter inaugure sa nouvelle ligne entre les îles Canaries et la Ville rose. Celle-ci relie l’aéroport Toulouse-Blagnac et celui de Grande-Canarie. Les vols auront lieu chaque semaine : deux le mardi et deux le samedi.

La liaison sera assurée par un Embraer 195-E2, un modèle dont Binter vante la faible consommation de carburant. La compagnie Binter a été fondée en 1985 dans les îles Canaries et relie aujourd’hui seize destinations internationales. Au niveau des îles Canaries, la compagnie opère près de 170 liaisons inter-îles.

C.B