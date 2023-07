Industrie. Albagnac investit pour diversifier ses activités d’étiquettage

Pour Albagnac, 2023 est une année spéciale. L’entreprise lotoise spécialisée dans la conception et la fabrication des machines de dépose d’étiquettes ainsi que dans l’habillage de bouteille, double en effet la taille de ses locaux-usine de Sauzet, qui passe de 2000 à 4000 mètres carrés. Fabien Albagnac, son dirigeant, se réjouit que « l ’augmentation du prix des matières premières n’ait pas trop pesé sur le coût de ces travaux d’agrandissement. » Cet investissement marque un nouveau tournant dans le développement de l’entreprise. Cette société familiale de soixante-quinze collaborateurs, dont 20 % de l’effectif travaille au sein du bureau d’études, est née en 1987 et affiche un chiffre d’affaires de 8,7 millions d’euros. Elle produit actuellement environ 200 machines par an.

« Nous nous sommes lancé dans ces travaux d’agrandissement tout d’abord car nous manquons d’espace, tant dans la partie bureaux-conception que dans la partie usine-fabrication. Mais c’est aussi une manière d’acter et d’accélérer notre stratégie de diversification vers le secteur industriel. À l’origine, nous réalisions seulement des machines pour l’habillage de bouteilles », explique Fabien Albagnac. « Aujourd’hui, nous nous adressons à l’agroalimentaire - nous avons Fleury-Michon en référence - mais aussi au secteur de la chimie, de la cosmétique, etc. »

Le secteur industriel représenterait aujourd’hui la moitié du chiffre d’affaires de la société sauzetienne qui affirme avoir « une très grande diversité de clients, des petites PME aux grands groupes. »

« Augmenter nos volumes de fabrication »

« Nous allons profiter de nouveaux locaux pour faire davantage de machines industrielles. Nous allons augmenter nos volumes de fabrication, moderniser notre parc usinage, numériser certains de nos processus de fabrication. Nous espérons ainsi gagner en indépendance vis à vis de certains de nos fournisseurs et maîtriser aussi nos coûts de revient », détaille le chef d’entreprise lotois.

Pour s’équiper de nouvelles machines outils, Albagnac espère recevoir une aide significative de la Région Occitanie. Dans le cadre des Pass Rebond, mis en place pour le secteur industriel après la crise sanitaire, la société espère ainsi un accompagnement dans la prise en charge de l’investissement à hauteur de 50% du prix de ces nouvelles machines-outils.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Les nouveaux locaux de l’entreprise Albagnac à Sauzet qui a doublé sa surface en 2023. La famille Albagnac est dans le secteur industriel depuis quatre générations mais l’entreprise actuelle est née en 1987 sous al direction de Alain Albagnac, le père du dirigeant actuel Fabien Albagnac. Crédit : Albagnac - DR.