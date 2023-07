Interview off de : Léa Fehner

Quelle est la première chose que vous faites en vous levant ?

Je sors de ma chambre, séparée du reste de la maison par un escalier extérieur, ce qui me permet tout de suite de voir le temps qu’il fait et je vais préparer la table du petit déjeuner pour les enfants.

Votre principal trait de caractère ?

Mon conjoint dirait sans doute l’insatisfaction. Cela peut être aussi un moteur qui me permet d’être passionnée, engagée et très impliquée dans tout ce que j’essaie de faire.

Qu’emmèneriez-vous sur une île déserte ?

Mes enfants, comme une vraie maman louve.

Votre souvenir de jeunesse le plus marquant ? Le jour où l’un de mes amis d’enfance a disparu près du canal du Midi. Il s’y était noyé et on l’a retrouvé quelques jours plus tard. Je vivais à l’époque sur ce canal, dans une péniche. Mon enfance un peu pirate, avec son charme à la Tom Sawyer, a définitivement disparu ce jour-là. Ou peut-être est-ce le contraire ? Un morceau de moi est resté emprisonné dans cette journée, aux côtés du visage solaire de mon ami placardé sur les avis de recherche et je ne l’ai jamais retrouvé.

Quel métier n’auriez-vous jamais pu exercer ? Pilote d’avion. Mon grand-père et mon oncle l’étaient pourtant. Mais impossible de m’imaginer avec tant de vies entre les mains.

Qu’y a-t-il de gauche en vous ? Ma passion du collectif. Je suis née dans une troupe de théâtre, j’ai appris à faire avec les autres, leurs différences, leurs défauts et leurs excès. Cela fait partie de ce qui me constitue.

Et de droite ? L’envie de me surpasser, une ambition forte qui me motive et qui en même temps me fait du mal car je ne la nourris pas toujours suffisamment et qu’elle est peut-être frustrée.

Le rêve qui vous reste à accomplir ? Créer un lieu, donner une forme physique à mon désir de communauté ou de collectif.

Votre héroïne dans la vie réelle ? Une très grande amie journaliste, Inès Léraud. Elle est courageuse et intransigeante dans sa façon de dénoncer toutes les mafias contemporaines, en politique comme dans l’agroalimentaire.

À quelle époque auriez-vous aimé vivre ?

À une époque où j’aurais espéré, avec certitude et confiance, que mes enfants vivraient mieux que moi.

Et si vous étiez un homme ?

Je pense à Capra, Depardon ou encore au journaliste et écrivain Jean Hatzfeld, l’auteur de La stratégie des antilopes, sur le génocide tutsi.

Qu’est-ce qui vous a mis mal à l’aise récemment ? Une jeune femme à l’accueil d’un hôtel m’a dit récemment qu’elle n’avait jamais manifesté de sa vie parce qu’elle avait peur de se retrouver en prison. Imaginer qu’on puisse penser cela au sujet d’un droit fondamental me terrifie. Et malheureusement, tout ce qui se passe aujourd’hui ne doit que confirmer ses craintes.

Quel est votre film de chevet ? Difficile de n’en donner qu’un seul. Je dirais Soleil trompeur (du réalisateur russe Nikita Mikhalkov, NDLR), Une femme sous influence de John Cassavetes et pour citer un Fellini, Amarcord.

Et Dieu dans tout ça ?

Il est aux abonnés absents.

Propos recueillis par Johanna Decorse

Sur la photo : La cinéaste toulousaine Léa Fehner. Photo : Rémy Gabalda