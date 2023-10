Jean-Marc Jancovici, le médiatique ingénieur, consultant en énergie, fondateur et président de l’association The Shift Project et auteur de nombreux ouvrages sur la question de la transition énergétique comme le succès de librairie Le Monde sans fin, sera à Toulouse ce lundi 23 octobre.

L’après-midi, il sera à la Toulouse School of Economics (TSE) de 15h30 à 17h30 pour débattre avec Christian Gollier, économiste, directeur général de TSE et auteur notamment de Le climat après la fin du mois. Ils compareront leurs visions sur la manière de mener la transition énergétique, les outils sur lesquels ils recommandent de s’appuyer, etc. Possibilité de suivre l’événement en ligne.

Le soir, Toulouse Métropole le recevra de 18h30 à 20h30 au Théâtre du Capitole dans le cadre de son événement « 2TM : Toulouse Métropole, Transition et Mutation », rendez-vous avec les acteurs économique de la métropole qui est aussi un moyen pour la collectivité d’expliquer l’évolution de son schéma de développement économique.