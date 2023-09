Jean-Michel Fabre, GIE Garonne Développement : « Nous sommes un amortisseur de la crise »

Le GIE Garonne Développement fête ses dix ans. Quel est son bilan ?

Il y a dix ans, le GIE Garonne rassemblait trois bailleurs sociaux désireux de mettre leurs compétences en commun. Aujourd’hui, nous comptons neuf adhérents [1] et affichons un bilan qui a permis de construire 10.000 logements et d’en réhabiliter 3000. Nous investissons en moyenne 150 millions d’euros par an, même si ce sera un peu moins cette année, compte tenu du contexte. Néanmoins, nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 millions d‘euros en 2022 et ce résultat devrait même légèrement progresser cette année malgré la crise.

En quoi le modèle du GIE Garonne vous aide-t-il à mieux résister à la crise ?

Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, c’est un outil de mutualisation de savoir-faire et de compétences qui nous permet de lisser les productions en s’adaptant aux spécificités de chaque membre. Nous rassemblons petits et gros bailleurs, couvrons plusieurs départements et nous avons déjà entamé la diversification, en produisant différentes typologies de logements pour différents publics, en faisant aussi de l’aménagement… Ceci nous donne une longueur d’avance et nous permet d’amortir les effets de la crise.

L’entrée de nouveaux adhérents est-elle d’actualité ?

À ce jour, nous n’avons pas d’arrivée de nouvel adhérent à annoncer, mais compte tenu des crises successives qui frappent le secteur du logement, nous restons bien sûr ouverts à l’arrivée de nouveaux bailleurs. Le point central, c’est que le GIE doit être capable de répondre aux besoins de chacun de ses membres. Nous nous appuyons pour cela sur nos dix années d’expériences.

Quelles évolutions stratégiques envisagez-vous pour les prochaines années ?

Nous ferons sans doute monter en puissance le volume de réhabilitations et de rénovations pour être en phase avec les besoins. Néanmoins, pour atteindre nos ambitions, nous avons besoin de financements ! C’est un sujet majeur qui sera la semaine prochaine au cœur des échanges du congrès national des USH à Nantes. Une autre inquiétude concerne la production de logements dédiés à l’accession sociale au moment où il est question de sacrifier le PTZ dans certains territoires. Ces questions viennent forcément percuter nos projets et notre stratégie. D’ailleurs, un autre outil sur lequel nous misons est le bail réel solidaire (BRS). Nous aurons livré 100 lots en BRS fin 2023 et avons l’objectif de monter à 300 livraisons par an d’ici trois ans.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Jean-Michel Fabre, président du GIE Garonne Développement, souhaite augmenter le volume des rénovations et réhabilitations du parc de logements sociaux. Crédit Hélène Ressayres - ToulÉco.