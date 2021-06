Jérome Hugonnenc : « Renovation Man table sur 70 chantiers à Toulouse en 2021 »

Comment se positionne Renovation Man sur le marché des travaux de rénovation ?

Nous sommes un intermédiaire entre les entreprises du bâtiment et les clients, essentiellement des particuliers, que nous accompagnons pour leurs chantiers de rénovation. Tout se passe en ligne. Les clients se connectent, remplissent un questionnaire descriptif de leur projet et nous nous engageons à leur fournir un chiffrage en ligne gratuit sous 24 heures. Il s’agit d’une pré-estimation sous forme de fourchette de prix que nous affinons ensuite après un rendez-vous téléphonique et, si nécessaire, une visite de site. Grâce à cette digitalisation, nous accélérons le parcours travaux des clients.

Anthony Duffort et moi-même chapeautons l’antenne toulousaine et nous appuyons sur un réseau d’entreprises générales et des pools d’artisans de confiance qui réalisent les travaux. En tant que courtiers, nous sommes rémunérés sous forme de pourcentage par les entreprises.

Qu’est-ce qui vous différencie des autres courtiers en travaux ?

D’une part les délais. Grâce à ce chiffrage en ligne, affiné par des experts au téléphone, le client est assuré d’avoir rapidement une estimation des travaux à venir. Ensuite, nous nous inscrivons dans une véritable démarche qualité. Toutes les entreprises avec lesquelles nous travaillons sont rigoureusement sélectionnées, nous visitons leurs chantiers, nous nous assurons de leur pérennité et de leur sérieux. En cas de souci sur un chantier, une équipe qualité intervient.

Quelles sont vos perspectives de marché à Toulouse ?

Nous tablons sur environ 70 chantiers d’ici à la fin de l’année à Toulouse, ce qui devrait représenter un montant de travaux de 1,5 à 2 millions d’euros. Nous prévoyons pour cela de nous appuyer sur une quarantaine d’artisans partenaires. À Paris, premier site d’implantation de Renovation Man, nous intervenons majoritairement sur des chantiers de rénovation intérieure ; mais ici, nous comptons aussi nous positionner sur des travaux extérieurs tels que les plages de piscine, les allées carrossables, les extensions ou les surélévations. Il nous arrive aussi d’intervenir sur des chantiers de bureaux et de restaurants.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Jérôme Hugonnenc, courtier en travaux chez Renovation Man, la plateforme digitale qui veut accélérer « le parcours travaux » des particuliers. Crédits : DR.