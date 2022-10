Jordi Gallardo Fernandez, gouvernement d’Andorre : « Nous voulons diversifier notre économie »

Pourquoi cette visite à Toulouse ?

Depuis le début de la mandature, nous avons mené plusieurs missions commerciales en Espagne. Aujourd’hui (lundi 10 octobre, NDLR), nous sommes à Toulouse, puis nous passons deux jours à Paris, car nous voulons nous ouvrir davantage vers la France. Avec l’Occitanie, l’Andorre a de belles relations, étroites, du fait de notre proximité géographique, mais on ne se connaît pas assez bien. Il existe évidemment des collaborations au niveau des infrastructures, du tourisme et de la santé, comme l’a montré la pandémie de Covid, mais nous pouvons améliorer nos relations économiques.

Que représente l’Occitanie pour l’Andorre au niveau économique ?

L’Andorre se pense comme un laboratoire d’innovation ouverte pour les produits de service et nous avons besoin, pour cela, de partenaires internationaux. C’est l’ambition du projet Andorra Living Lab, qui doit permettre d’attirer ou de développer des start-up technologiques pour répondre aux futurs défis urbains du pays (mobilité, énergie, etc.). De la même façon que nous l’avons fait avec Barcelone et Madrid, l’Occitanie doit devenir une région où nous pouvons développer un réseau pour partager l’innovation. Jusqu’à présent, du fait des communications plus faciles, il y avait plus d’échanges avec l’Espagne, mais notre gouvernement a pour volonté de renforcer les liens avec votre région.

Aujourd’hui, 24 % des investissements étrangers en Andorre proviennent de France. Cela est vrai dans le commerce, l’immobilier, les services financiers, l’hôtellerie... Mais nous avons pour ambition de nous diversifier au-delà de ces secteurs. Nous en avons identifié douze autres dans lesquels nous pourrions être compétitifs, et nous voulons nous concentrer sur cinq d’entre eux : santé, biotechnologies, e-sport, sport et fintech.

Pouvez-vous préciser quelles sont vos ambitions sur ces différents axes de développement ?

Le 6 octobre dernier, lors du sixième dialogue transfrontalier entre la Principauté et l’Occitanie, un accord-cadre a été élaboré autour de la santé. L’objectif est d’élargir et d’encadrer des collaborations déjà existantes, comme avec l’Oncopole par exemple. Mais en matière de santé, nous voulons aller plus loin, en attirant des grands acteurs du secteur à l’aide de partenariats public-privé. La multinationale pharmaceutique Grifols va ainsi créer un Centre de recherche en immunologie à Ordino. Enfin, le projet Andorra Health Destination a pour ambition de valoriser l’offre bien-être du pays (médecine sportive, balnéothérapie...) afin de proposer des expériences touristiques autour de ces atouts.

Qu’en est-il des autres secteurs mentionnés ?

Prenons le sport, qui représente 7,7 % du PIB de l’Andorre. De nombreux sportifs professionnels sont installés en Andorre en raison des conditions de préparation. Nous avons des cyclistes, des pilotes, des footballeurs, des triathlètes... Nous l’avons identifié comme un secteur stratégique et nous voulons accueillir des compétitions internationales, développer des partenariats. Le groupe américain IronMan est ainsi partenaire de la deuxième édition du Multisport Festival. Nous voulons aussi positionner l’Andorre comme un pays innovant en matière de sport. Avec le Global Sports Innovation Center de Microsoft, Andorra Business et Andorra Research + Innovation ont lancé un concours pour les start-up afin de trouver des solutions innovantes autour des sports de montagne, des sports d’hiver et du cyclisme.

Mais qui dit sport et innovation, dit e-sport. C’est un secteur que nous n’abordons pas sous l’angle ludique mais bien comme une industrie. L’Andorre a été le premier pays européen pour à établir un plan stratégique national pour promouvoir cet écosystème. L’e-sport compte plusieurs dimensions : technologique, infrastructures, commerciale, touristique et événementielle, formation...

Dans les défis à relever, vous avez mentionné la mobilité. C’est pour cette raison que vous avez visité Téléo ?

L’environnement est un sujet important pour l’Andorre, qui s’inscrit dans la démarche du Parc pyrénéen des trois nations, avec la France et l’Espagne, afin d’être une réserve mondiale de la biosphère. Il nous faut donc réfléchir à des solutions alternatives, plus vertes, en matière de mobilité, d’autant que nous estimons que, d’ici à sept ans, nous ne pourrons pas absorber la croissance du trafic routier. Et le téléphérique urbain pourrait s’avérer intéressant pour une liaison ente le centre d’Andorre-la-Vieille et la Massana et Encamp.

Propos recueillis par Paul Périé

Sur la photo : Jordi Gallardo Fernandez, ministre de l’Économie de la Principauté d’Andorre, en visite à Toulouse. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.