Theia, entreprise spécialisée dans les données spatiales d’observation de la Terre, organise avec notamment le Cerema [1] et l’Université de Toulouse, en partenariat avec les pôles de compétitivité Aerospace Valley et Agri Sud-Ouest Innovation, le 14 février, un atelier thématique nommé « Télédétection, agriculture et environnement » afin de dresser un panorama des utilisations de la télédétection pour la gestion de problématiques agro-environnementales.

Programme détaillé et inscriptions en ligne.

La télédétection dans l’agriculture. Journée du 14 février 2023, au B612, 3 Rue Tarfaya, à Toulouse.