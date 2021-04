Kley installe une nouvelle résidence de coliving à Labège

Le groupe francilien Kley, investisseur, propriétaire et gestionnaire de résidences étudiantes et coliving (habitat partagé) déjà implanté dans douze grandes villes de France, annonce l’acquisition d’une résidence à Labège, au sud-est de Toulouse. Cette dernière accueillera, à l’été 2023, 244 jeunes actifs et personnes en transition professionnelle. Il s’agit de la deuxième résidence Kley dans l’agglomération toulousaine.

Situé au cœur du quartier Enova, ce projet s’intègre dans le développement du nouveau campus de l’IOT Valley [1] de 20.000 mètres carrés. Avec ses 9000 mètres carrés, la résidence de Labège proposera des logements allant du T1 au T5 et offrira plus de 1100 mètres carrés d’espaces communs. Une trentaine de postes seront créés pour ce nouveau site : un directeur et son adjoint, un community manager, des réceptionnistes et commerciaux ainsi que des équipes dédiées à l’entretien, à la restauration et au sport.