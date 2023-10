KouKoubayia, une galerie toulousaine pour épater les chefs d’entreprises

« Si je tiens le coup malgré les nombreuses crises que nous avons traversées depuis vingt ans, c’est parce que j’ai toujours su me diversifier. En ouvrant une galerie d’art dans mon agence, je vais vers quelque chose que j’aime depuis très longtemps. Dans un contexte morose, il y a besoin aussi de mettre des étoiles dans les yeux de mes clients chefs d’entreprises. » Ainsi parle la dirigeante Nathalie Pénétro, dont l’agence toulousaine KouKoubayia, spécialisée dans l’immobilier et le conseil en gestion de patrimoine et gestion locative, ouvre en cette année 2023 une nouvelle page de son histoire.

« Pour les chefs d’entreprise, acheter une œuvre, cela permet de défiscaliser, mais c’est aussi un investissement patrimonial pour l’avenir. Une œuvre d’art, ça se valorise dans le temps », explique-t-elle. L’agence propose en effet à ses clients d’acquérir de l’art par le biais du mécénat [1] et, moins connu, par le biais du leasing. « Le leasing, c’est de la location avec option d’achat. L’entreprise loue l’œuvre par le paiement d’un loyer mensuel allant de 12 à 60 mois. Il y a la possibilité, à la fin du contrat, de récupérer l’œuvre pour 10 % de sa valeur », éclaircit Nathalie Pénétro. Celle-ci se propose de ne pas être que l’intermédiaire des artistes qu’elle exposera dans sa galerie « mais de tous les artistes de la place toulousaine qui voudraient vendre leurs œuvres à des entreprises par le biais du mécénat ou du leasing ».

« Acquérir de l’art n’est pas réservé qu’à une élite »

En ce moment, c’est le célèbre graffiti artiste originaire de Toulouse Julien Soone qui expose dans la néo-galerie. Celui-ci est « plus que ravi » de la collaboration avec KouKoubayia. « Je travaille de plus en plus avec des chefs d’entreprises mais je ne connaissais pas le fonctionnement du leasing. Cela permet aux dirigeants d’être propriétaire d’une œuvre sans avoir un trop gros capital à sortir au départ. Cela m’ouvre à un nouveau type de clientèle. Les premiers retours sont plus que positifs », confie l’artiste et designer. La néo-galerie collabore déjà avec plusieurs autres artistes locaux comme Fred Manenc, Loïc Mondé et Sébastien Langloys.

En mettant en avant son amour et sa connaissance du monde de l’art, l’agence KouKoubayia veut « se différencier », « se singulariser » par rapport aux autres agences de conseil en patrimoine. « Acquérir de l’art n’est pas réservé qu’à une élite. Avec le leasing, cela peut être accessible à des petits chefs d’entreprise ou à des professions libérales », estime Nathalie Pénétro.

Matthias Hardoy

Sur les photos : La dirigeante de l’agence immobilière et de conseil en gestion de patrimoine KouKoubayia Nathalie Pénétro et le graffiti artiste devenu designer Julien Soone. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.