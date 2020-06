L’ECTI Occitanie accompagne de manière bénévole les sous-traitants aéronautiques

Cette association de référence dans le bénévolat senior de compétences, sans but lucratif, se met à la disposition des PME et TPE de la filière aéronautique pour un accompagnement pendant la crise du Covid-19. « De nombreux sous-traitants de second rang se retrouvent endettés et doivent faire face à la chute du marché. Notre association d’anciens cadres dirigeants du secteur ou de patrons expérimentés, à 40% des ingénieurs, peut apporter son expertise pour traverser cette passe difficile. Nous avons créé à cet effet une task force d’une vingtaine de personnes dédiée à ce travail d’accompagnement », explique Pierre Tabarin, animateur de l’ECTI Occitanie.

Le groupe en Occitanie est constitué de 130 membres hautement qualifiés. Avec des compétences croisées dans les domaines techniques, managériaux, organisationnels ou financiers, et plusieurs conventions avec la Banque de France, Bpifrance ou des organismes d’Etat, l’association met à disposition des chefs d’entreprise pour une période de six mois un conseiller gratuitement.

I.M