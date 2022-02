Économie. En Occitanie, un rebond moins important qu’ailleurs, selon la Banque de France

Tous les six mois, il vient nous donner des nouvelles de l’économie régionale. Si la couleur du masque de Stéphane Latouche, le directeur régional de la Banque de France est à chaque fois de plus en plus plus sombre, son discours est lui toujours plus optimiste : « La capacité de rebond de l’économie a été remarquable. La croissance a été vigoureuse en 2021 [1] ! », s’enthousiasme le directeur régional. Il souligne également qu’en ce début 2022, « les acteurs économiques ont mieux résisté que prévu au variant Omicron ». Il reconnaît toutefois que « si l’Occitanie rebondit, elle est un cran au-dessous des résultats nationaux ». « Sur le taux d’utilisation de nos capacités de production, nous sommes 8 % en dessous du niveau national (76 contre 84), en partie à cause des chiffres de l’aéronautique », explique par exemple Stéphane Latouche.

Place ensuite aux chiffres de la traditionnelle enquête de conjoncture réalisées auprès des chefs d’entreprises occitans. Après une année 2020 très compliquée, la croissance est de nouveau là. Les secteurs où celle-ci est la plus importante sont le BTP (+11,3 % alors que la croissance espérée par les entrepreneurs était seulement de 8 % ) et les services (+11,1 % contre 10 % de croissance espérée). L’industrie enregistre de son côté une croissance en deçà des espérances (+7 % contre +8 % attendus). Pour 2022, tous les secteurs anticipent une croissance moindre : +3,9 % dans le BTP, +6,7 % dans l’industrie et +8,4 % dans les services.

Côté effectifs, ce sont les services qui ont connu la plus forte progression (+8 %) en 2021. En 2022, ils devraient augmenter de 4,3 %. Le BTP a vu son contingent faiblement augmenter (+1,1 % en 2021 et +1,5 % anticipées pour 2022). Seule l’industrie a vu ses effectifs reculer l’an passé (-1,9 %) même si le secteur espère une croissance de 2,4 % en 2022. Les investissements dans l’industrie régionale ont en tout cas repris (+25 % en 2021).

L’aéronautique se relève progressivement

Pascal Robert, responsable du service études de l’organisation régionale, a par ailleurs fait un focus sur la filière aéronautique. Son chiffre d’affaires, après une année 2020 des plus tumultueuses, a augmenté de 5 % en 2021. En 2022, la progression pourrait atteindre 13 %, avec des exportations attendues en hausse (+16 %) après une baisse en 2021 (-7 %). Les effectifs y ont diminué en 2021 (-9 %) et devraient augmenter un peu cette année (4 %). Ce sont les intérims qui ont le plus souffert, avec une chute des effectifs de 54 % l’an passé dans le secteur. En 2022, le recours aux travailleurs intérimaires devraient reprendre (+52 %). Les investissements aussi ont fait leur retour en 2021 (+4 %) et devrait fortement augmenter cette année (+42 %).

Enfin, Stéphane Latouche a abordé la question de l’inflation, cette augmentation générale et durable des prix : « Elle atteint un pic à 3,5 % fin 2021. On est actuellement à 2,9 % et, dans un horizon de douze mois, elle sera très certainement au-dessous de 2 % », estime le directeur régional. Au moment où il confirmera ou infirmera cette analyse, espérons que Stéphane Latouche ait pu tomber le masque.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Stéphane Latouche, le directeur régional de la Banque de France, et Pascal Robert, responsable du service études de l’organisation lors de la traditionnelle conférence de presse à propos de la conjoncture économique. Crédit : M.H.