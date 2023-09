L’aéroport de Carcassonne se modernise avec l’ouverture d’un nouveau terminal

Au terme d’un plan de modernisation initié en 2018, l’aéroport Sud de France de Carcassonne-Salvaza inaugure officiellement ce vendredi 22 septembre son nouveau terminal, déjà en service depuis quelques mois. Le bâtiment d’environ 5000m2, connecté au premier terminal par une passerelle, dessert quatre postes avions et est doté d’autant de portes d’embarquement. Il est également équipé d’un service de livraison des bagages.

« Ce nouveau terminal modifie vraiment en profondeur le traitement des passagers et l’exploitation de l’aéroport. Il n’a pas pour but de développer le trafic mais de traiter le flux actuel dans les meilleures conditions en termes de confort et de sécurité », précise Cyril Dall’ava, directeur de l’aéroport. Cofinancé par la Région Occitanie, le Département de l’Aude, la communauté d’agglomération de Carcassonne et celle du Grand Narbonne, le projet aura coûté environ 11 millions d’euros. Un investissement justifié, pour le directeur, par « les retombées économiques attendues pour le territoire » grâce à l’amélioration de la qualité du service proposé.

Fortement impacté par la pandémie, le trafic de l’aéroport - entièrement assuré par la compagnie Ryanair - est reparti à la hausse en 2022 (279.000 passagers), sans toutefois retrouver son niveau d’avant-crise (351.000 passagers en 2019). Néanmoins, Cyril Dall’ava se montre optimiste avec des prévisions pour 2023 « équivalentes à celles de 2019 ».