Aéronautique. Latécoère renoue avec la croissance

L’équipementier Latécoère, spécialisé dans les aérostructures (portes et pièces de fuselage) et câblages électriques, a réduit de moitié sa perte nette au premier semestre 2022, tandis que son activité a été dopée par une augmentation de la production et des acquisitions. Comme tout le secteur aéronautique, il a subi la crise du Covid-19, qui s’est traduite pour lui par une perte nette de 190 millions d’euros en 2020 et 111 millions en 2021. Le groupe est resté dans le rouge au premier semestre 2022, avec une perte nette de 27,3 millions d’euros, mais celle-ci a été divisée par deux par rapport à la même période de 2021 (56,6 millions d’euros), selon un communiqué.

Latécoère s’est lancé ces derniers mois dans une campagne d’acquisitions dans le but avoué d’atteindre une « taille critique ». Le bond du chiffre d’affaires semestriel (+33,8 % sur un an, à 242,3 millions d’euros) reflète à la fois la reprise de la production d’avions par ses commanditaires, l’augmentation de l’envergure de l’entreprise et la vigueur du dollar face à l’euro.