Aéronautique. Latécoère finalise l’acquisition d’Avcorp

Latécoère, partenaire de « rang 1 » des plus grands avionneurs mondiaux, a annoncé mardi 8 novembre la finalisation de l’acquisition d’Avcorp Industries Inc., une société basée au Canada qui construit des éléments de structures pour les constructeurs aéronautiques de premier plan. L’acquisition d’Avcorp vient renforcer l’activité aérostructures du groupe à travers notamment l’élargissement du portefeuille produits avec des sous-ensembles d’ailes, et des capacités de production de pièces composites grand format.

Plus largement, cette acquisition s’inscrit dans la feuille de route 2025 de Latécoère visant à atteindre une croissance rentable et intervient après une série d’opérations de croissance externes initiée par le groupe en 2021 avec l’acquisition de Mades et l’investissement dans les activités mexicaines de Figeac Aéro implantées à côté de Latécoère Mexico.