L’interview off de... Aurel

Quelle est la première chose que vous faites en vous levant ?

Avant même de me lever, j’écoute les informations sur France Inter. J’ai besoin de ma dose d’actualités avant ma dose de café. Je baigne dans l’actu. Le dessin de presse reste mon premier métier.

Qu’emmèneriez-vous sur un île déserte ?

Un instrument de musique et de quoi dessiner. Un piano étant difficile à transporter, je choisirais une guitare, un ukulélé ou un accordéon.

Quel métier n’auriez-vous jamais pu exercer ?

Militaire. Je n’ai aucune appétence pour les métiers de l’ordre et je ne suis pas taillé pour intervenir dans les actions physiques.



Le rêve ou la chose qu’il vous reste à accomplir ?

Bien vivre, le plus longtemps possible, avec un maximum de bienveillance et de moments de partage de toutes sortes, artistiques, culturels et humains.

À quelle époque auriez-vous aimé vivre ?

Être un jeune adulte dans les années 1960-1970, cela ne devait pas être mal. Peut-être aussi au XIXe siècle pour être au cœur des mouvements sociaux et intellectuels, connaître les prémices de l’abstraction, du modernisme catalan...

Qu’y-a-t-il de gauche en vous ?

Le maximum possible et la main, avec laquelle je dessine et j’écris. Une vision du monde aussi et je l’espère, ma façon d’être au monde.

Et de droite ?

Tous mes mauvais côtés. Parfois peut-être un certain conservatisme intellectuel, un côté petit-bourgeois. On a tous en nous une part de contradictions. Bien qu’en étant de gauche, je gagne bien ma vie, je vis dans une maison agréable avec de l’espace. Je ne vote pas forcément pour ma condition sociale.

Quels sont vos maîtres en dessin ?

Tardi, Sempé et Cabu, pour leur trait et leur approche, poétique chez Sempé, plus virulente chez Cabu mais jamais de mauvais goût. Je pense aussi à Gus Bofa et à Cardon, un ancien dessinateur du Canard. Sur son compte Twitter, Thomas Ragon, directeur de collection chez Dargaud, publie le travail de dessinateurs méconnus qui pourraient tous être mes maîtres.



Comment s’est passée votre rencontre avec Josep ?

J’ai découvert Josep Bartoli grâce au livre qu’a écrit son neveu Georges Bartoli sur la Retirada où il raconte l’exil des Espagnols, de sa famille et qu’il a illustré avec les dessins de son oncle Josep. Je suis tombé en amour pour le sujet et pour la modernité du trait.

Qu’est-ce qui vous a mis mal à l’aise dernièrement ?

L’incurie de nos représentants au plan national et le côté bas de plafond du débat politique. Je me demande comment on en est arrivés là. On pourrait me répondre que les peuples ont les dirigeants qu’ils méritent mais c’est un peu facile. La violence des échanges sur les réseaux sociaux me met aussi très mal à l’aise. Elle est le reflet de la violence latente de notre société.



Et Dieu dans tout ça ?

L’idée de Dieu m’est totalement étrangère. Je respecte la foi des autres à condition qu’elle ne vienne pas me marcher sur les pieds.



La dernière chose que vous faites avant de vous coucher ?

Je regarde une dernière fois les infos pour avoir un résumé de l’actualité de la journée et des sujets en débat même si les éditorialistes des chaînes d’info me laissent souvent dubitatif et pantois.

Propos recueillis par Johanna Decorse

Crédit : Céline Escolano