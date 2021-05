L’interview off de : Christian Caujolle

Quelle est la première chose que vous faites en vous levant ?

Je mets en route mon café dans une vieille cafetière italienne.

Qu’emmèneriez-vous sur une île déserte ?

Le Journal de Kafka. Je peux l’ouvrir à n’importe quel endroit, lire trois lignes ou dix pages, j’y trouve toujours des choses nouvelles.

Quel métier n’auriez-vous jamais pu exercer ?

Photographe car je déteste la technique. J’adore travailler avec les photographes, mettre en forme des expositions mais la photo n’est pas mon mode d’expression. J’écris, je suis quelqu’un des mots.

À quelle époque auriez-vous aimé vivre ?

Je ne me plains pas de mon époque, elle me convient avec ce qu’elle a d’agréable et de désagréable. Je suis né en 1953, j’ai vécu des années formidables entre 1970 et 2000, une période de grande énergie avec l’envie de changer les choses, de nombreuses possibilités de voyager.

Qu’y-a-t-il de gauche en vous ?

Certainement le désir d’une plus grande justice sociale, même si je considère que ce n’est pas uniquement une valeur de gauche.

Et de droite ?

L’attachement à un certain nombre de traditions culturelles.

Votre adresse ou votre coin préféré en Ariège, le département où vous êtes né ?Boussenac, sur les hauteurs de Massat, dont ma famille est originaire. Je m’y rends très régulièrement. J’aime la vue sur les montagnes.

Vous avez côtoyé Dieuzaide, Barthes, Michel Foucault et Pierre Bourdieu. Qui auriez-vous encore aimé rencontrer ?

J’aurais aimé être proche des trois grands peintres catalans, Picasso, Miro et Tàpies que j’ai rencontrés, mais pas vraiment connus. L’objectif de l’agence Vu était « d’utiliser la photographie pour interroger le monde ».

Que vous répond-elle aujourd’hui ?

Qu’il ne va pas forcément bien. La photo n’apporte pas de réponse mais elle permet de poser des questions de façon claire et pertinente. Pourquoi y a-t-il par exemple autant de disparités entre le Nord et le Sud ? La photo est plus un révélateur qu’un témoin, elle ne prouve rien, elle met en forme des questionnements. La seule chose dont elle témoigne, c’est le point de vue de celui qui la prend, son regard.

Votre nomination au Château d’eau, retour aux sources ou nouveau départ ?

Ni l’un ni l’autre. C’est sans doute la continuation dans l’accompagnement du travail des photographes et dans la réflexion pour le partager avec le public.

Qu’est-ce qui vous a mis mal à l’aise dernièrement ?

La situation sanitaire forcément. À titre collectif, les conséquences qu’elle a eues dans les Ehpad et plus personnellement, dans les contraintes liées à mes déplacements. Pour la première fois, je n’ai pas pu me rendre au Cambodge pour finaliser le festival que j’y organise depuis douze ans. Il a quand même pu se tenir mais sous une forme réduite.

Et Dieu dans tout ça ?

A-t-il une responsabilité dans tout cela ? Que fait-il ?

La dernière chose que vous faites avant de vous coucher ?

Je lis. En ce moment, plutôt des polars scandinaves ou de la littérature japonaise.

Propos recueillis par Johanna Decorse

Photo : Rémy Gabalda - ToulÉco