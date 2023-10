L’interview off de : Coralie Gonzalez

Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le goalball ?

Le goalball est une discipline pure paralympique, uniquement faite pour les mal et non-voyants. Il se joue sur un terrain de mêmes dimensions qu’un terrain de volley avec un ballon sonore en caoutchouc de 1,25 kg. On est trois de chaque côté. Le terrain est en relief, les lignes sont tactiles ce qui nous permet d’avoir des repères au sol. Pour être sur un pied d’égalité, tous les joueurs portent des masques opaques, type masques de ski. L’objectif, en faisant rouler le ballon au sol, est de passer les trois joueurs pour aller marquer dans le camp adverse dans des cages de 9 mètres de large sur 1,30 mètre de haut. Parmi les joueurs, il y a deux ailiers et un centre, c’est mon poste. Toute la lecture du jeu se fait à l’oreille.

Pourquoi ce sport ?

J’ai commencé par le torball, un sport un peu similaire mais qui n’est pas paralympique. Quand on m’a parlé du goalball et de ses perspectives internationales, ça m’a fait rêver. J’ai toujours voulu faire un sport à haut niveau et participer à des Jeux ou à de grandes compétitions... J’ai intégré l’équipe de France de goalball une première fois en 2010 jusqu’en 2012. Il y a ensuite eu une trêve et depuis 2016, en vue des Jeux paralympiques de Paris, la France a reformé une équipe féminine dont je fais partie. À 35 ans, je suis une vieille de la vieille !

Quelle petite fille étiez-vous ?

J’étais plutôt garçon manqué, assez casse-cou et provocatrice. Je cherchais les limites mais j’étais toujours assez rigolote et avec le sourire. Ma vie a toujours beaucoup tourné autour du sport. Je ne me laissais pas faire. Si l’on m’insultait à l’école à cause de mon handicap, je bastonnais !

Quelle est la première chose que vous faites en vous levant ?

Je fais un gros câlin à ma chienne-guide Jouk qui m’accompagne depuis sept ans. Elle est mon ombre, mon fil de vie.

Qu’emmèneriez-vous sur une île déserte ?

Mon chien je pense… Comme ça, je ne serais pas toute seule. On irait nager ensemble, elle pourrait aller chasser ! Avec un autre humain, on tournerait vite en rond je pense. On ne serait pas d’accord sur les mêmes choses.

Qu’y a-t-il de gauche en vous ?

Je suis très maladroite. S’il y en a une à faire, elle est pour moi et c’est renforcé par le handicap visuel. J’ai connu des situations assez cocasses ! Un jour en entrant dans le métro, j’ai demandé à mon chien qu’elle me donne le siège. Elle a pointé quelque chose avec son museau mais ce que j’ai alors saisi avec ma main n’était pas le siège mais les parties intimes d’un passager ! Il était plus gêné que moi.

Vous ne seriez pas arrivée là si…

Je n’avais pas eu ce handicap visuel. Je n’aurais pas été kiné et je n’aurais pas ce tempérament-là. Je n’aimerais pas autant la vie et l’être humain si je n’avais pas été confrontée dans ma jeunesse à des choses assez dures. Si on me proposait de retrouver la vue, je dirais non. J’ai été en intégration jusqu’en classe de troisième. Comme cela devenait difficile, j’ai demandé à partir en institution où j’ai côtoyé le handicap moteur, psychique… J’ai appris la tolérance et j’ai compris que la vie était belle, que mon handicap n’était pas grand-chose et que même avec un handicap plus lourd, on pouvait faire les mêmes choses que les autres, les mêmes bêtises, qu’on avait les mêmes rêves. Aujourd’hui je me considère comme une sportive à part entière qui a les mêmes rêves qu’un sportif valide et veut être traitée de la même manière. Sans ce handicap, je n’aurais sans doute pas eu cette force de vivre.

Le rêve qui vous reste à accomplir ?

Je ne pourrai pas l’accomplir mais j’aurais beaucoup aimé être pompier. En matière sportive, c’est bien sûr de participer à des Jeux paralympiques et de remporter des médailles. Les prochains se passeront à Paris, à la maison, devant notre public ! Les huit premières équipes mondiales vont se rencontrer. La Turquie, championne du monde, et la Corée du Sud, vice-championne du monde, sont sûres d’y être. La France, qui est passée du 43e au 18e rang mondial dans les trois dernières années, est quasiment sûre d’y participer.

Quel métier n’auriez-vous jamais pu exercer ?

Huissier de justice. Je me verrais mal mettre des gens dehors ou venir prendre leurs affaires. Je pense que je ne pourrais pas m’empêcher de pleurer…

Qu’est-ce qui vous a mis mal à l’aise récemment ?

Ce matin même, dans le métro, mon chien a tourné la tête vers un petit garçon qui a pris peur et s’est mis à hurler. J’ai senti que dans toute la rame, les regards étaient tournés vers moi.

Et Dieu dans tout ça ?

Je me considère comme athée. Pour moi, il y a le bien et le mal mais pas un dieu à proprement parler. Mais si je devais choisir une religion, ce serait sans doute le bouddhisme.

La dernière chose que vous faites avant de vous coucher.

Je fais le câlin du soir à Jouk et selon mon humeur, j’écoute la radio, RMC pour le sport ou Skyrock.

Propos recueillis par Johanna Decorse

Crédit photo : Rémy Gabalda - ToulÉco.