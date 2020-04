LGV Toulouse-Bordeaux, un nouveau frein administratif levé

La cour administrative d’appel de Bordeaux a rétabli la déclaration d’utilité publique (DUP) des aménagements ferroviaires nord de Toulouse, une étape très attendue par les défenseurs de la LGV Bordeaux-Toulouse. Cette DUP avait été annulée par le tribunal administratif de Toulouse le 15 juin 2018, suite à un recours d’opposants à la LGV.

« Si la crise sanitaire va bien sûr retarder de quelques mois le calendrier de mise en œuvre du GPSO et les négociations indispensables avec Bercy, la crédibilité du projet n’est pas remise en cause », indique Jean-Louis Chauzy, président du lobby EuroSudTeam, qui oeuvre en faveur de la LGV et se félicite de cette décision.

Pour rappel, le 17 octobre 2019, la justice bordelaise avait également reconnu la légalité de la déclaration d’utilité publique des aménagements ferroviaires Sud de Bordeaux (AFSB) qui avait été annulée en 2017. Le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, le fameux GPSO, comprend l’AFSB, mais aussi l’AFNT (Aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse), ainsi que les deux LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse.