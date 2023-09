Marc Demulsant nommé directeur des projets LGV auprès du préfet d’Occitanie

Marc Demulsant, administrateur de l’État du deuxième grade, a été nommé directeur de projets « lignes nouvelles à grande vitesse (LGV) » auprès de Pierre-André Durand, préfet de la Région Occitanie et préfet de la Haute-Garonne, à compter du 1er septembre par arrêté ministériel en date du 14 août. Sa mission, prévue pour durer trois ans, fera l’objet d’une période probatoire de six mois.

Marc Demulsant devient responsable de la coordination des projets de LGV Toulouse-Bordeaux (GPSO) et Montpellier-Perpignan (LNMP). Avant cette nomination, il occupait le poste de sous-directeur de l’évaluation, de la prospective et de la dépense de l’État auprès du ministre des Outre-mer. Auparavant, il a notamment exercé au ministère de l’Intérieur en tant qu’adjoint en charge de la planification et de la gestion des crises.

Son prédécesseur, Guy Kauffmann, a été nommé en octobre 2022 président du directoire de la Société du Grand Projet Ferroviaire Sud-Ouest (GPSO), en charge de la réalisation des LGV de Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Dax.