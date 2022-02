Donner l’exemple, en incitant les pays du monde entier à prendre la voie de l’aviation décarbonée : telle était l’ambition affichée, et non des moindres, du Sommet européen de l’aviation, qui s’est tenu jeudi 3 et vendredi 4 février à Toulouse, la capitale européenne de l’aéronautique. À l’initiative du ministre français des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, les ministres des Transports des 27 pays de l’Union européenne ainsi que des représentants des États-Unis, du Canada, du Japon et du Maroc ont abordé différentes thématiques, toutes à huis clos, telles que les innovations technologiques (conception, motorisation, utilisation de l’électrique, de l’hybride ou de l’hydrogène), l’amélioration des opérations (trajectoires, vol en formation) ou encore l’optimisation des infrastructures aéroportuaires et le déploiement des carburants d’aviation durables.

Au terme de ces deux jours, les ministres européens, une dizaine d’associations et industriels et sept autres pays ont signé et adopté la « Déclaration de Toulouse ». Cette charte commune de bonne conduite, basée sur « l’engagement volontaire, sans obligation juridique » ​s’est fixée comme objectif ​d’atteindre des émissions nettes de carbone nulles pour le transport aérien, à l’horizon 2050.

« ​C​e que nous tentons de faire est de donner de la visibilité à cet enjeu. Nous voulons atteindre cet objectif de façon équitable sans stratégie de contournement et poser les bases internationales »​, ​​​​a expliqué le ministre français des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, à Toulouse. « ​Cette déclaration constitue un moment important pour porter cette ambition européenne à l’international​. » ​

Car l’autre but de cette grand-messe, organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, était aussi « d’apporter une pierre​ à l’édifice » dans l’optique d’une possible future réglementation internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Oaci), agence de l’ONU, dont la 41e assemblée ​se tiendra​ le 30 septembre 2022. « Ce n’est pas gagné », a relevé le ministère des transports. « Car des pays sont réticents à appliquer ces contraintes. Mais c’est un premier pas​. »​​

Un moratoire sur le développement du transport aérien​

Alors que ce sommet était sur le point de s’achever vendredi ​dans les locaux de​ l’École nationale de l’aviation civile (Enac), une manifestation ​​était organisée à une vingtaine de kilomètres de là, à l’appel du collectif Pensons l’Aéronautique pour Demain (PAD), qui se compose de plusieurs associations.

« + d’emplois, - d’avions », « des investissements créateurs d’emplois », ou encore « reconversion : diversification des emplois » étaient quelqu’uns des slogans que l’on pouvait lire sur des affiches accrochées sur un abri de bus devant l’aéroport Toulouse-Blagnac. « Nous avons demandé à participer à ce sommet en tant qu’experts de l’aéronautique. Nous n’avons reçu aucune​​ réponse. Nous avons été ignorés », regrette Romain Morizot​ de l’association Icare, un collectif de salariés de l’aéronautique et membre de PAD.

« Alors nous avons opté pour une manifestation pour nous faire entendre. Car quand on a vu le programme de ce sommet, on s’est aperçus que si la technologie ​était​ abordée, la croissance, elle, ne l’​était pas. Or, les scientifiques sont unanimes. Ils disent que si l​e transport aérien​ croit, les innovations technologiques ne sont pas suffisantes pour enrayer la hausse des émissions de l’aviation », ajoute ce porte-parole, ingénieur télécom dans l’aéronautique, qui revendique notamment​​ un moratoire sur le développement du transport aérien​, dont l’abandon de tous les projets de construction ou d’extension des aéroports ​et ​l’arrêt des subventions accordées aux entreprises du secteur de l’aviation sans contreparties sociales et environnementales.​

Audrey Sommazi

Sur la photo : Jean-Baptiste Djebbari en visite à Toulouse, en novembre dernier, ici chez Aura Aero.

Sur la deuxième photo : Des riverains et membres d’associations environnementales notamment ont demandé lors d’un rassemblement un moratoire sur le développement du transport aérien. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.