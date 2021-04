4500 postes restent non pourvus dans le BTP en Haute-Garonne en 2021, faute de vocation ! Face à ce constat, la profession lance un dispositif inédit : « chantier d’excellence ». « Ces chantiers-vitrines de la profession qui seront ouverts comme des lieux de découverte aux jeunes et à leur formateurs, devront répondre des impératifs de qualités élevés et donner envie de venir travailler dans nos entreprises », espère Emile Noyer, le président de la FBTP 31.

Trois chantiers d’excellence ont été sélectionnés pour inaugurer le dispositif. Il s’agit de la construction du groupe scolaire Alphand–Meitner à Toulouse, et de deux programmes de logements dans la Zac des Ramassiers à Colomiers, construits par le bailleur social Altéal et le promoteur Marignan. Quinze entreprises du bâtiment se sont d’ores-et déjà engagées dans le dispositif.

La Région Occitanie a de son côté annoncé sa volonté de construire le futur lycée d’Auterive (Haute-Garonne) dans le cadre d’un chantier d’excellence.

Béatrice Girard