Organisée par l’agence PGO en partenariat avec le Medef 31, la quatrième édition de la Nocturne Éco se déroulera mercredi 20 avril au cœur de Toulouse. La soirée des décideurs débutera par une conférence, à 18h00 au cinéma Gaumont place Wilson. Chefs d’entreprises, commerçants et artisans sont conviés à y assister. Nommé « A bâtons rompus ! », l’événement réunira des personnalités du paysage économique et sportif pour aborder les thèmes de l’alimentation, du sport et de la santé.

À partir de 19h30, entreprises, salariés et élus locaux seront invités à rejoindre le marché Victor Hugo pour y poursuivre leurs échanges professionnels et amicaux dans un cadre convivial. Inscriptions en ligne.

La Nocturne Éco, mercredi 20 avril, à partir de 18 heures, au cinéma Gaumont Wilson.