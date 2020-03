La Région Occitanie lance une plateforme pour favoriser la livraison de produits frais locaux

Face au contexte sanitaire actuel, la Région Occitanie a créé une plateforme digitale pour promouvoir la livraison de proximité « afin d’aider les producteurs et commerçants du secteur alimentaire du territoire à maintenir leur activité économique, et permettre aux citoyens de consommer local et frais tout en restant à leur domicile ».

Cette plateforme permettra de recenser sur un même espace les producteurs et commerçants locaux qui proposent la livraison à domicile de leurs produits. Plus de 1500 producteurs et commerçants locaux se sont déjà inscrits selon la présidente du conseil régional Carole Delga, en remplissant un formulaire qui indique les produits proposés à la livraison ainsi que les lieux et jours de livraison.

« Cet engagement permettra à la fois de proposer des produits sains et de qualité, tout en sauvegardant l’activité des agriculteurs de l’Occitanie », promet la Région.

Plus d’infos sur : solidarite-occitanie-alimentation.fr