La Région Occitanie met en avant des mesures pour faciliter le retour à l’Emploi

Réunis en commission permanente le mercredi 19 octobre 2022, les élus d’Occitanie ont approuvé, sur proposition de la présidente de Région Carole Delga, une subvention de 2,7 millions d’euros pour financer l’hébergement et la restauration de demandeurs d’emploi en formation. La Région a également renouvelé son soutien aux élèves des Écoles régionales de la deuxième chance, dont elle finance en totalité les repas du midi afin de lutter contre la précarité alimentaire.

L’Occitanie a également adapté son règlement afin de pouvoir continuer à rémunérer les stagiaires en formation d’aide soignants et d’auxiliaire de puériculture. En effet, la revalorisation de ces formations du niveau CAP-BEP au niveau bac avait rendu ces formations inéligibles à un financement régional. Or, ces métiers dits « en tension » enregistrent de forts besoins en recrutement. En 2021, la Région a versé un peu plus de 1,8 million d’euros pour l’ensemble des stagiaires inscrits sur ces parcours.

Ces annonces se font dans le cadre du Pacte pour l’embauche régional, qui comprend une quarantaine de mesures et qui vise selon la Région à « lever les freins à l’emploi, notamment dans les secteurs qui peinent à recruter, et pour répondre aux nouveaux enjeux du travail ».