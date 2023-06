La marque occitane de mobilier design Off/Grid invente le fauteuil nomade

Tout est sans doute parti d’une histoire de cow-boys et d’indiens, à la fin des années 1950. René Curt, photographe de métier, imagine avec un ami designer un fauteuil à l’allure de tipi pour ses enfants. Deux générations plus tard, cet héritage familial inspire sa petite-fille, Marie-Caroline Curt, qui décide d’en faire la pièce maîtresse de sa marque de mobilier design Off/Grid, lancée en 2021 à Pibrac. L’originalité de ce fauteuil réside dans sa légèreté – il pèse 11kg – et surtout dans sa « versatilité fonctionnelle ». Son trépied en bois pliable permet en effet de le déplacer pour un usage aussi bien intérieur qu’extérieur, un concept « In & Out » grâce auquel la jeune maison espère se différencier.

« J’ai retravaillé les formes, ajouté des coussins et choisi des matériaux nobles, français, dans une démarche durable et sélectionnés pour être à la fois confortables et résister aux éléments. La conception ingénieuse des fauteuils permet de réduire au maximum la matière première », explique cette diplômée de l’École de management de Normandie, passée par le monde de la mode avant de se lancer dans l’entrepreneuriat. La fabrication de ce fauteuil nomade est entièrement réalisée en Occitanie. Les assises en lin, toile olefin et acrylique recyclé sont confectionnées par l’Atelier Caminel à Caussade, dans le Tarn-et-Garonne ainsi que les empiècements en cuir ou tissu enduit. Quant aux trépieds en chêne ou en iroko, essence exotique provenant d’Afrique, ils sont délignés [1] à Brax et façonnés à Pibrac, dans l’atelier d’Off/Grid. L’assemblage et les finitions ont été confiés à un établissement et service d’aide par le travail (Esat) de Colomiers.

70 % des ventes à l’étranger

Après deux ans d’existence et plusieurs participations à des salons internationaux de mobilier design, la marque occitane s’est fait connaître dans une quinzaine de pays, dont le Japon, le Canada, l’Inde ou encore l’Egypte et la Suisse, où elle s’appuie sur des distributeurs revendeurs et sept agents commerciaux chargés de la faire connaître. En France, son modèle Tipy, au nom déposé, est vendu dans une demi-douzaine d’adresses, chez Oddos Design à Toulouse ou encore à Paris et Hossegor. « La France n’est pas notre premier marché. Environ 70 % de nos ventes se font à l’international, particulièrement au Japon. L’attrait pour les produits français est important et le minimalisme de notre produit plaît beaucoup », souligne Marie-Caroline Curt.

La fondatrice de la marque Off/Grid, qui a vendu une centaine de ses fauteuils Tipy en 2022, vise cette année les 300.000 euros de chiffre d’affaires avec déjà soixante-dix exemplaires au compteur et une demande en hausse. « Nous sommes sur un modèle artisanal depuis février 2021. Nous recherchons des fournisseurs et des partenaires supplémentaires pour passer à un modèle semi-industriel, tout en gardant nos exigences de qualité et une fabrication locale. Des discussions sont en cours avec d’autres Esat qui nous permettraient d’augmenter notre capacité de production. »

Johanna Decorse

Sur la photo : Louis Menou, responsable du développement, et Marie-Caroline Curt, fondatrice de la marque Off/Grid. Crédit : Off/Grid.