Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, viennent de lancer un appel à projets nommé Tourisme Mer & Littoral.

Cet appel à projets s’appuie sur un engagement financier de la part des deux signataires. Au total, 5 millions d’euros de crédits d’investissement seront mobilisés en 2021 et 2022 dans le cadre du plan de relance de l’État et du Plan régional Littoral 21. Les candidats devront soumettre des projets d’investissement ou des études préalables aux investissements qui intègrent la question de la transition énergétique (boucles touristiques en lien avec les mobilités douces, végétalisation des stations littorales créant des îlots de fraîcheurs, etc.)

Pour cette première édition, les établissements publics locaux ont jusqu’au 11 mai 2021 pour déposer leur candidature en ligne. La liste des lauréats de cette première édition sera rendue publique à la fin du mois de juin 2021. Plus d’informations sur le règlement de l’appel à projets et le dépôt des candidatures sur un site dédié.