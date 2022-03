« Le BTP subit de plein fouet la hausse du prix de l’acier et de l’énergie »

Le groupe Giesper fête ses 90 ans cette année, vous incarnez la quatrième génération. Quelles sont vos principales activités ?

L’entreprise a été créée en 1932 par mon arrière grand-père et était au départ spécialisée dans la construction de maisons. L’activité s’est diversifiée dans les travaux publics, à partir des années 50 : nous sommes devenus canalisateurs. Aujourd’hui, nous avons trois métiers phares, et réalisons 60 % de notre activité dans les travaux publics, 20 % dans la construction et 20 % dans la promotion immobilière, à travers Matéa Promotion (100 logements produits par an). Notre siège social est à Toulouse, mais nous rayonnons dans un grand croissant sud, de l’Aquitaine jusqu’à la Cote d’Azur. Nous avons ouvert trois agences à Perpignan, Montauban et Anglet, et deux filiales consacrées aux réseaux, à la canalisation et à la rénovation en Ariège. Nous employons plus de 250 collaborateurs et avons réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2021.

Vous annoncez une levée de fonds de 3 millions d’euros, auprès d’Irdi capital investissement, c’est inédit pour une entreprise du BTP. Cette décision est-elle liée à la crise ?

Elle n’est pas dictée par la crise mais elle a sans doute été accélérée. Depuis la pandémie de Covid, nous avons perdu 30 % de notre chiffre d’affaires, et notre objectif 2022 est d’ailleurs de retrouver notre niveau d’avant-crise, avec un chiffre d’affaires entre 50 et 55 millions d’euros. Notre modèle initial était celui d’une PME dotée de filiales. Désormais, nous faisons le choix de nous faire accompagner par un partenaire, Irdi Capital, pour continuer à nous développer car notre métier mute. C’est d’autant plus vrai depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine qui nous a, une nouvelle fois, plongés dans une totale incertitude. Nous avons un peu l’impression de revivre les premières heures du premier confinement, quand nous n’avions aucune visibilité.

Quelles sont aujourd’hui les conséquences de la guerre en Ukraine sur votre activité ?

Elles sont très concrètes. Nous subissons de plein fouet la hausse du coût de l’énergie : +20 % lissés depuis le début de l’année, mais une explosion ces derniers jours. Nous subissons également la flambée du cours de l’acier, de l’ordre de +25 %. Nous avons des chantiers déjà très fortement impactés : on est obligés d’acheter pour stocker, parce que nos fournisseurs ne sont plus en mesure de nous assurer de la stabilité des prix… Mais à ces prix, on ne pourra pas faire de réserves et il est très difficile de stocker. À ce stade, aucun chantier n’est à l’arrêt, mais c’est bien la crainte à court ou moyen terme.

Quelles sont les marges de manœuvre pour le secteur du BTP ?

La difficulté, pour les acteurs du BTP comme nous, est de mesurer les aléas en lien avec cette guerre et, pour l’instant, nous n’en sommes qu’aux constats. Sur le papier, des projets sont programmés mais, compte tenu de la flambée des cours, pourront-ils rester dans les enveloppes financières initiales ? Devront-ils être phasés ? Dans les chantiers publics, il existe des clauses de revoyure. Mais dans le privé, il va falloir privilégier le dialogue. Comment estimer les sommes qui ne pourront pas être couvertes par des indexations de prix ? Nos clients en prendront-ils certaines en charge ? Sur les chantiers, des modifications techniques sont-elles envisageables pour limiter l’impact des ces hausses de matières premières…

Quels sont vos projets phares pour 2022, à Toulouse et en Occitanie ?

Notre carnet de commande est déjà rempli à hauteur de 65 % pour 2022. Sur la partie TP, nous participons, avec Toulouse Métropole et plusieurs collectivités, à des travaux de rénovation d’usines d’eau potable. En construction, nous menons des projets de rénovation pour Toulouse Métropole Habitat, des marchés d’entretiens pour le Conseil départemental et la Métropole, des projets de constructions neuves pour des promoteurs. De même, à moyen terme, il y aura du travail en Occitanie avec la concrétisation de grands projets dans lesquels nous espérons nous inscrire : l’autoroute Toulouse-Castres, la 3e ligne, la LGV. Nous espérons, dès 2023, démarrer avec Icade la construction du parc hôtelier autour du Meett.

Que va vous permettre cette levée de fonds auprès d’Irdi ?

Elle va nous permettre de nous développer par des opérations de croissance externe dans les TP, et en particulier dans les métiers de l’eau. Nous allons aussi négocier auprès des banques, nous avons prévu notamment d’investir trois millions d’euros en cinq ans pour renouveler la moitié de notre parc d’engins. L’objectif étant, à terme, d’avoir un parc propre. Enfin, nous avons prévu une vingtaine de recrutements cette année, comme l’année dernière.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Mathieu Cavagné incarne la 4ème génération de l’entreprise familiale et bouscule les codes traditionnels du BTP en levant 3 millions d’euros auprès de l’IRDI. Crédits : Etienne Peres.