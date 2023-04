Le CHU de Toulouse investit malgré la crise

Il lui aura fallu un an pour fendre l’armure. Entouré du professeur Fati Nourhashemi, présidente de la commission médicale d’établissement, et de Laëtitia Jehanno, secrétaire générale du CHU et ancienne collaboratrice à l’hôpital de Limoges, Jean-François Lefebvre a accepté il y a quelques jours le jeu des questions réponses devant une poignée de journalistes.

Il avait pris la direction générale du CHU de Toulouse en février 2022. Un hôpital qu’il décrit comme « l’un des plus beaux de France », mais dans lequel il a dû se frotter, comme un baptême du feu, à l’un des mouvements de grève les plus durs de France aux urgences, en juin dernier. « C’est vrai que je n’avais jamais vu ça ailleurs », reconnaît celui qui se définit comme un « hospitalier provincial », passé par les hôpitaux de Nîmes, Cannes, Nice et donc dernièrement Limoges. « Cela a été très compliqué à gérer car les syndicats avaient choisi un mode d’organisation très pénalisant, avec des grèves tous les lundis, et une voilure réduite les week-ends. Ceci nous a obligé à déclencher le plan blanc et à réquisitionner dès le vendredi au prix de fortes de tensions. »

Depuis, trente soignants ont été embauchés aux urgences, mais le sujet des effectifs reste sensible au Chu de Toulouse. Face à un turnover élevé, l’hôpital recrute chaque année 1100 soignants mais compte actuellement cent-vingt postes vacants et quatre-vingt-dix lits fermés (sur 3080 lits et places) par manque de personnel. L’été prochain, la direction table même sur quatre-cents lits fermés.

Moins d’hospitalisation et moins de recettes

Autre indicateur qui pèse fortement sur les comptes de l’hôpital toulousain, la baisse de la fréquentation de l’établissement, qui s’est accélérée depuis la crise du Covid-19. « Cette situation n’est pas propre à Toulouse », précise cependant Jean-François Lefebvre. « Concrètement, si l’on compare avec l’activité de 2019, le nombre de séjours hospitaliers est en baisse de 4,5 % en 2022, tandis que l’ambulatoire augmente lui de 10,6 %. Sans doute y a-t-il eu un glissement vers des établissements privés de l’agglomération et peut-être aussi des patients qui sont passés sous les radars. » Malgré tout, l’activité globale progresse (+2,6 % en 2022 par rapport à 2019), mais cette nouvelle façon de « consommer l’hôpital » pèse fortement sur les recettes, puisque l’ambulatoire rapporte moins que les hospitalisations.

Avec un budget annuel de 1,5 milliard d’euros, le CHU de Toulouse a ainsi enregistré un déficit d’exploitation de 10 millions d’euros à fin 2022. « Un déficit qui n’est pas dû uniquement à la transformation de l’activité, et pourrait atteindre 30 millions d’euros fin 2023. Mais, là encore, c’est à l’image de ce que vivent les autres hôpitaux », assure Jean-François Lefebvre. Fin 2022, le directeur avait d’ailleurs fait le choix assumé de ne pas détailler la ventilation du budget pour l’année 2023. « Il y avait trop d’incertitudes compte tenu du contexte que nous traversons. Par exemple, nous devrons faire face cette année à une facture énergétique de 39 millions d’euros, en hausse de 20 millions d’euros. »

500 millions d’euros d’investissements et des contrats de concession

Malgré ce contexte, le CHU de Toulouse ne renonce pas aux investissements. « Je suis un bâtisseur ! Et un programme de 500 millions d’euros d’investissements est acté d’ici à 2030 pour construire le nouvel hôpital des enfants, livrable fin 2026, et réaliser le regroupement Larrey–Rangueil, à Rangueil. » Cela sans compter sur la transformation déjà très visible du haut de Purpan, dans le cadre d’un contrat de concession de 50 ans, confiée à Demathieu Bard Immobilier. Le projet concerne une parcelle de 17.000 m2 et prévoit, outre la réhabilitation complète du bâtiment Dieulafoy, l’ouverture d’une résidence séniors, d’une crèche, d’un hôtel et de commerces en bordure de l’avenue de Grande-Bretagne.

Même méthode à Rangueil, où la concession a été confiée pour la même durée à Legendre Immobilier et au groupe des Chalets, pour une parcelle de 36.000 m2. Au programme notamment, la construction d’un nouvel internat, d’un hôtel, de commerces et de services.

Béatrice Girard

Sur la photo : Jean-François Lefebvre, le directeur général du CHU de Toulouse. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.