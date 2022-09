Recherche. « Le Défi clé biothérapie se focalise sur les cellules »

John De Vos, quel est l’objectif du comité de pilotage dont vous faites partie ?

Animé par Ad’Occ, ce comité de pilotage a pour objectif de dynamiser la filière biothérapie. Au niveau national, la biopro-duction et les biothérapies s’inscrivent dans le cadre des programmes de réinvestissement, de souveraineté sur des secteurs stratégiques. Ce comité de pilotage a par ailleurs une orientation très industrielle. Il y a une vraie dynamique dans ce secteur, que ce soit à Toulouse ou Montpellier. Au-delà de l’aspect filière, les biothérapies sont l’objet d’un des onze Défis clés sélectionnés par la Région Occitanie.

De quoi s’agit-il exactement ?

Le Défi clé est davantage axé sur l’amont, à savoir la R&D et la formation. Et il se focalise sur les cellules, au sens large, que ce soit des cellules « médicaments » ou des cellules pour développer des médicaments, à savoir des organoïdes, qui permettent de reproduire la micro-anatomie d’un organe in vitro, à partir de cellules souches. C’est une révolution qui n’en est qu’à ses débuts. Aujourd’hui, les tests de médicaments se font sur des lignées cellulaires, qui sont éloignées des vrais tissus humains puis, dans un second temps, sur les animaux. Ces structures multicellulaires vont permettre d’ajouter une étape supplémentaire pour tester la toxicité et l’efficacité, plus précise, qui diminuera l’usage des animaux. Et cela intéresse les industriels.

Quel est votre domaine de recherche ? Sur quoi travaillez-vous au CHU ?

Je suis responsable thérapie cellulaire au CHU de Montpellier, où je travaille sur les cellules souches sanguines pour des greffes de moelle osseuse. Au niveau recherche, je travaille sur l’utilisation d’organoïdes pour reproduire le tissu bronchique. Ces recherches ont deux applications : tester la toxicité du tabac et de la pollution sur ces organoïdes ; et un projet de thérapie cellulaire mené avec le pneumologue Arnaud Bourdin.

La collaboration entre acteurs académiques et industriels est-elle fluide ?Les gens se connaissent et collaborent naturellement. C’est aussi le but de la filière. Avec le Défi clé, nous avons des moyens financiers pour des bourses de thèses, des projets de rupture... Les industriels ont souvent des besoins très précis et des calendriers serrés. J’ai récemment collaboré avec Flash Therapeutics sur la modification génétique de nos cellules souches grâce à leurs vecteurs. Et ce projet a conduit à une publication dans BMC Biology.

Propos recueillis par Paul Périé

Crédit photo : DR ;