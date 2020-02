Le Mib un nouvel écrin pour Ingres et Bourdelle

Créé au début du XIXe siècle suite au legs du peintre montalbanais en 1867, il abrite toujours la plus grande collection, après celle du Louvre, de peintures et de dessins d’Ingres. Et l’ancien palais épiscopal demeure son écrin. Le musée Ingres entre néanmoins dans une nouvelle ère en devenant le Mib, trois lettres pour rendre également hommage à un autre enfant du pays et immense artiste, le sculpteur Antoine Bourdelle. Un acronyme qui résonne déjà comme une marque, à l’image du Moma, musée d’art moderne de New York, du Macba de Barcelone ou du Muma du Havre.

Sa transformation bien sûr n’est pas que stylistique. Les trois années de travaux et la rénovation complète menée par l’agence d’architecture parisienne Bach Nguyen, vont permettre au musée de se positionner aux côtés des plus grandes institutions muséales françaises. Agrandi jusque dans sa cour grâce à deux pavillons de verre dédiés à l’accueil des publics, repensé dans sa muséographie, plus accessible, le Mib a été dévoilé mi-décembre. Quelques semaines avant l’événement, ToulÉco avait eu la chance d’entre-ouvrir les portes.

Peintures et dessins

Les joyaux du musée sont présentés dans les salles du premier étage, dédiées à Ingres et à la peinture du XIXe siècle. On y trouve de grandes compositions du peintre montalbanais, inspiré dans son art par l’esthétique de l’Antiquité et Raphaël mais aussi des oeuvres de jeunesse réalisées dans l’atelier de David ou à l’Académie de France à Rome. Parmi la quarantaine de peintures d’Ingres conservées au Mib, des études pour le Voeu de Louis XIII qui orne la cathédrale de Montauban et de célèbres portraits, comme celui de Madame Gonse, complètent l’évocation de sa longue carrière. Celle d’un « peintre inclassable qui n’est ni néo-classique, ni romantique, ni réaliste, ni impressionniste, qui est lui », souligne Florence Viguier-Dutheil, directrice du Mib.

Au même niveau est présenté le travail de ses élèves dont une très belle toile d’Armand Cambon, hommage à La Baigneuse de Valpinson du maître, conservée au Louvre. On peut y découvrir aussi l’étude commandée par Ingres à Chassériau qui, pour la réaliser, fit poser le même modèle que Géricault pour le Radeau de la méduse. Une étude de cette célèbre toile fait d’ailleurs partie de la collection du Mib.

Bourdelle à l’avant-garde

Autres incontournables du musée, les dessins d’Ingres et sa collection d’antiques exposés au deuxième étage et bien-sûr le fonds Bourdelle, au premier sous-sol. Considéré comme l’un des rénovateurs de la sculpture du XIXe siècle, un « passeur » entre Rodin et Giacometti, Antoine Bourdelle est représenté dans toutes ses périodes à travers une soixantaine de sculptures et autant de pièces graphiques. Dans ce bel espace, se révèlent notamment le Buste de Beethoven, des bas-reliefs du Théâtre des Champs-Élysées et le plâtre original d’Héraklès archer, pièce majeure dans la carrière de Bourdelle. Très expressive, presque expressionniste avec son arc sans corde, l’absence de flèches et de carquois, un traitement quasi cubiste du rocher, cette oeuvre de 1909 témoigne de son approche résolument avant-gardiste.

Johanna Decorse

Photos Rémy Gabalda