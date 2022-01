Haute-Garonne. Le social au cœur des vœux de Georges Méric

À l’Hôtel de Département, la salle de l’Assemblée était bien moins remplie que les années précédentes pour la traditionnelle cérémonie des vœux du président Georges Méric. Avec le si contaminant variant Omicron, l’heure n’est plus aux petits-fours et aux grands rassemblements. Un écrin parfait toutefois pour le discours sérieux du toujours sobre président de Haute-Garonne. Comme l’an passé, il a fustigé « une société où les plus pauvres sont toujours plus pauvres et les ultra-riches sont toujours plus riches ». À cette situation, il a opposé son action politique tournée vers le social qui vise à « l’émancipation » et à « l’affranchissement des individus ». Le volet solidarité a en effet occupé une très large part de ses vœux 2022. Il faut dire que c’est le premier budget départemental (875,57 millions d’euros l’an passé).

Pour aider les haut-garonnais les plus précarisés par la crise, le département aurait « dépensé 80 millions d’euros en 2020 et 50 millions d’euros en 2021 » dans des mesures (bons solidaires attribués pour les achats alimentaires et d’hygiène de première nécessité, fonds de précarité pour compenser les pertes de revenus, etc.) qu’il rassemble sous l’appellation « bouclier social ». La collectivité aurait « augmenté entre 2019 et 2021 les effectifs des agents du secteur social de 7,7 % ». Ce qui aurait permis « la création de 156 postes supplémentaires ». Toutes ces mesures sociales seraient possibles grace à la « bonne gestion financière » de la Haute-Garonne, dont la capacité de désendettement ne serait que de 1,71 année. « Ce qui est très peu, comparé à de nombreux départements qui sont à plus de dix ans », explique Sébastien Vincini, premier vice-président en charge notamment des Finances.

Revenu de base, laïcité et assemblée citoyenne

Souvent mis en avant, le projet de revenu de base pour les jeunes continue à avancer. Georges Méric a rappelé que « l’initiative était accompagnée par un groupe de chercheurs universitaires de Toulouse Jean-Jaurès chargé de l’évaluation de cette phase d’essai » qui va débuter en mars. Arnaud Simion, vice-président en charge de l’Action sociale, a annoncé que « les impacts économiques seront aussi étudiés par la chaire Économie et Société Bernard Maris de Sciences Po Toulouse ». Pour rappel, l’expérimentation du revenu de base coûtera 9 millions d’euros au département.

Autre compétence majeure du Département, l’éducation. 350 millions d’euros devraient être consacrés à des opérations à destination des collèges dans ce deuxième mandat Méric (vingt-deux constructions, trois rénovations et deux agrandissements). Deux autres sujets ont été évoqués. Tout d’abord la laïcité, cheval de bataille de Georges Méric qui la voit mise à mal « notamment par les islamistes ». Il annonce l’installation cette année d’un conseil départemental de la laïcité et des valeurs de la République, qui aura pour objectif de faire des propositions sur ces questions. « Il devrait être composé de représentants institutionnels, d’associatifs et d’universitaires ».

Enfin, le président du conseil départemental est revenu sur l’importance de la démocratie participative à ses yeux. En « ces temps de crise démocratique », une assemblée citoyenne va voir le jour. Elle « sera composée de 162 citoyens, six haut-garonnais tiré au sort dans chacun des vingt-sept cantons du département », et sera installée en octobre. Elle « alimentera les réflexions » sur les dossiers débattus dans l’assemblée départementale et pourra aussi s’auto-saisir sur des sujets entrant dans le champ de compétence du département. Après avoir cité Andrée Chedid l’an passé, Georges Méric a, pour ces voeux-ci, repris les mots de Jean-Jaurès : « N’ayant pas la force d’agir, ils dissertent ! ». En listant toutes ces actions, Georges Méric a voulu prouver qu’il avait au contraire cette force-là.

Matthias Hardoy

Sur la photo de une : Archive de Georges Méric, président de Haute-Garonne. Crédit : Rémy Gabalda – ToulÉco. En bas : Georges Méric entouré de certains de ses vice-présidents lors de ces voeux à la presse 2022. Crédit : M.H. - ToulÉco.