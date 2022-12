Le Toulousain UpFiner et son coffre-fort nomade au prochain CES Las Vegas

Tout est parti d’un voyage en Espagne et d’un panneau remarqué sur une plage « Attention aux vols, surveillez vos affaires ». « Ce jour-là, j’ai parlé de mon idée de coffre avec une alarme à l’ami qui était avec moi. Il m’a répondu que si je l’inventais, il l’achèterait. Alors je l’ai fait ». Brice Cavelier, co-fondateur en 2015 de la société Catspad – rachetée depuis par le premier groupe pharmaceutique vétérinaire français Ceva Santé Animale –, aime « donner vie à des idées ». Après avoir imaginé un distributeur d’eau et de croquettes connecté pour chats, cet ingénieur en électronique formé à Insa Toulouse, est passé à la sécurité nomade.

La société UpFiner qu’il a créée en octobre 2021 avec Flavien Joly a conçu un coffre-fort portable équipé de systèmes de détection de vol et d’alarme brevetés, connecté via le Bluetooth. De petite taille et facilement transportable, ce coffret permet de mettre à l’abri portefeuille, téléphone, clefs ou bijoux sur la plage comme dans les transports ou les lieux publics.

« Nous avons développé une première version qui proposait seulement la détection de mouvement. L’alarme, audible à 100 mètres, se mettait en marche si le coffre était déplacé par un pickpocket. La seule façon de l’arrêter étant pour lui de reposer le coffre. Nous en avons vendu environ un millier. Le retour de nos premiers utilisateurs nous a incités à proposer plus de connectivité », explique Brice Cavelier.

Identifier les voleurs

Sous le nom UpLock Evolution, la société UpFiner a ainsi développé une nouvelle version dotée d’un deuxième système de détection. Connecté à un smartphone ou une montre intelligente, ce coffre-fort déclenche aussi l’alarme dès qu’il s’éloigne de quelques mètres. « Le « métier » des pickpockets est d’être très discrets. Ils ne sont d’ailleurs poursuivis qu’une fois sur cinq seulement. En rendant le vol non discret, notre technologie permet de dissuader les voleurs mais aussi de les identifier », souligne le dirigeant.

La nouvelle version du coffre-fort d’UpFiner sera commercialisée à partir du mois d’avril sur le site internet de la jeune pousse et sur des plateformes en ligne dédiées au Made in France dont efrançais et Huby Innovation. C’est plus précisément une fabrication Made in Occitanie que ses créateurs d’UpFiner ont privilégiée. Si la partie conception est assurée en interne à Toulouse, toute la production est sous-traitée à des partenaires locaux. Le groupe tarnais Syselec assure la fabrication, l’assemblage et les tests des cartes électroniques et Gilbert Polytech, outilleur mouliste basé à Montauban, la fabrication des moules acier et l’injection plastique. La housse de protection pour l’intérieur des coffres est également réalisée dans le Tarn-et-Garonne. Quant aux packagings, cartons et accessoires, ils sont fabriqués à Colomiers par l’entreprise Ecso.

La start-up toulousaine compte sur sa première participation début janvier au CES Las Vegas pour accroître sa notoriété et trouver un « distributeur à valeur ajoutée » susceptibles de commercialiser rapidement leurs produits sur le marché américain. Dans sa stratégie qui mise à 80 % sur l’export, UpFiner vise aussi en priorité le Brésil et l’Europe. Elle prévoit de boucler son exercice 2022 avec un chiffre d’affaires de 50.000 euros et d’atteindre 1,2 million d’euros en 2023.

Johanna Decorse

Sur les photos : Le coffre-fort de voyage imaginé la société toulousaine UpFiner est disponible intègre deux systèmes de détection de vol et une alarme, audible à 100 mètres. Crédit UpFiner.