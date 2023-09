Les coffres-forts nomades d’UpFiner se baladent en sécurité

Après une première version équipée d’un système de détection de vol – par détection de mouvement – et d’alarme brevetés, la jeune pousse toulousaine a présenté en janvier dernier une version améliorée lors du CES Las Vegas. Sous le nom UpLock Evolution, ce coffre-fort se connecte par Bluetooth à un smartphone ou une montre intelligente et propose un deuxième système de détection, déclenchant aussi l’alarme dès qu’il s’éloigne de quelques mètres de son propriétaire.

Commercialisée depuis d’avril, la nouvelle version du coffre-fort d’UpFiner est disponible sur le site internet de la jeune pousse et sur des plateformes en ligne dédiées au Made in France, dont efrançais et Huby Innovation. Pour la fabrication, elle s’appuie sur des partenaires locaux.

Le Tarnais Syselec assure la fabrication, l’assemblage et les tests des cartes électroniques et Gilbert Polytech, outilleur mouliste basé à Montauban, la fabrication des moules acier et l’injection plastique. La housse de protection pour l’intérieur des coffres est également réalisée dans le Tarn-et-Garonne. Quant aux packagings, cartons et accessoires, ils sont fabriqués à Colomiers par l’entreprise Ecso.

Johanna Decorse

Crédit photo : Upfiner.