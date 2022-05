Le bailleur Patrimoine s’engage auprès de Toulouse Métropole

Le bailleur social Patrimoine SA Languedocienne a signé un contrat cadre qui le lie jusqu’en 2026 à Toulouse Métropole pour proposer une offre de logements adaptés et abordables face à une demande croissante d’accès au logement social. Ce partenariat prévoit que plus de 1500 logements locatifs soient engagés dans la métropole par Patrimoine, qui planifie de consacrer 77 millions d’euros à la réhabilitation et de produire 1000 logements en accession à la propriété. Il s’engage aussi à réaliser des résidences dédiées aux publics fragiles.

L’entreprise sociale s’appuiera pour cela sur l’Amandier, outil interne, initialement créé sous le statut d’association. L’Amandier évolue et devient une structure d’ingénierie sociale et urbaine (montage d’opérations immobilières, coordination, recherche de financements), dotée d’un budget annuel de 1,1 million d’euros (contre 250.000 euros jusqu’à présent).

B.G.