Le chef toulousain Yannick Delpech ouvre une loge et un bouillon

Yannick Delpech est un serial entrepreneur ! L’ancien chef étoilé, propriétaire du restaurant Des Roses et des orties à Colomiers, de la pâtisserie Sandyan et de la charcuterie Melsat, a lancé deux nouveaux commerces cet été : il a repris une loge au marché des Carmes fin août et ouvert le restaurant « Le bouillon des Halles » aux Halles de la Cartoucherie, qui viennent de faire peau neuve. Dans la loge 15 de Melsat aux Carmes, le cuisinier propose des produits venant de sa charcuterie et de sa pâtisserie, allant du sauté de veau aux olives aux pâtés en croûte originaux, par exemple à base de fromage de poulpe.

« Avec cette loge aux Carmes, je touche une autre clientèle puisque mes deux autres commerces sont plutôt du côté de Victor-Hugo », détaille Yannick Delpech, aujourd’hui âgé de 47 ans. « Pour le bouillon à la Cartoucherie, lancé le 8 septembre, cela faisait longtemps que je voulais ouvrir ce type d’établissement proposant de la cuisine populaire familiale, à un prix raisonnable. C’était une opportunité de s’installer dans ce nouveau tiers-lieu où je suis le seul à avoir un restaurant, aux côtés des nombreuses enseignes de street-food. »

Nouveau restaurant dans le centre de Toulouse

Le chef veut ainsi montrer qu’il est possible de manger sainement pour moins de 15 euros. Au bouillon, les entrées oscillent entre 5 et 7 euros, un plat type blanquette ou tête de veau entre 9 à 14 euros et un dessert à 4 euros. « Les profils sont très variés dans ce quartier, avec des familles, des salariés le midi et des étudiants », analyse Yannick Delpech. « L’idée du bouillon, c’est de servir des plats populaires, classiques de la cuisine française, à petits prix et donc de faire de la quantité. »

Entrepreneur insatiable, le cuisinier ne s’arrête pas là avec l’ouverture fin novembre ou début décembre d’un nouveau restaurant dans le centre de la Ville rose, sur le même concept que sa table d’hôtes à Gaillac, en petit comité. Cette dernière ayant fermé, il compte la relancer sur Toulouse, sous le nom de « Acte 2 », avec toujours pour objectif de plonger les clients dans son univers culinaire mais aussi de découvrir du théâtre, des lectures, de la musique ou des arts visuels.

Les différents commerces et restaurants de Yannick Delpech emploient une cinquantaine de salariés, pour un chiffre d’affaires de 2,6 millions d’euros en 2022.

Julie Rimbert

Sur la photo : Après une loge au marché des Carmes le 29 août, Yannick Delpech a lancé un bouillon aux nouvelles Halles de la Cartoucherie. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.