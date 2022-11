Le groupe audois Arterris résiste à la crise

Comment se porte le groupe Arterris depuis le début de l’année ?

Nous sommes un groupe de production agricole et, contre toute attente, notre chiffre d’affaires progresse de 20 % en 2022, essentiellement en raison de l’inflation du coût des matières premières que nous vendons à nos clients.

De son côté, notre pôle agroalimentaire est plus constant, avec un chiffre d’affaires en progression de 10 %. Ce pôle pèse aujourd’hui 409 millions d’euros, soit 34 % de notre chiffre d’affaires global, qui était de 1 milliard d’euros consolidé en 2021.

Vous êtes pourtant dans une stratégie de réorganisation de vos points de vente ?

Oui. Nous avons réduit le nombre de magasins de jardineries Gamm Vert pour développer plutôt des magasins qui embarquent une offre alimentaire de circuit court. Le groupe compte actuellement trente-trois magasins Gamm vert avec un rayon terroir, dont le plus important est situé en Ariège, à Foix. Nous comptons par ailleurs huit boutiques alimentaires sous l’enseigne MO Marché Occitan, dont le troisième a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Tournefeuille. L’enseigne MO se déploie. D’ici à cinq ans, nous prévoyons d’ouvrir trente magasins sous cette enseigne, notamment en faisant migrer petit à petit nos enseignes historiques Larroque, dédiées à la vente de canard.

Pourquoi cette stratégie ?

La conjoncture de baisse de la consommation, liée à l’inflation, et la crise de la grippe aviaire, qui impacte fortement la commercialisation de canards, nous font marquer un temps de pause.

Nous envisageons de faire évoluer l’offre de l’enseigne MO vers plus de viande bovine, de l’agneau, des volailles. L’idée étant de sortir de la dépendance au canard

Quel est l’impact de la conjoncture sur la consommation dans vos enseignes ?

Dans les Gamm Vert, nous accusons une baisse de l’ordre de 7 à 10 % depuis juillet 2022, très probablement liée à la baisse d’approvisionnement de certains produits. Même chose dans les enseignes, MO où la baisse est équivalente. Mais, dans les deux cas, nous l’imputons à la pénurie de produits et non à l’inflation. En effet, le montant des paniers moyens, lui, se maintient. Je l’explique par le fait que nous sommes sur des gammes prémiums, qui semblent pour l’instant moins impactées par la hausse des prix.

Quoi qu’il en soit, dans ce contexte de forte inflation qui, selon moi, va s’intensifier en 2023, nous savons que nous risquons d’avoir une ou deux années de « basses eaux » à passer. En prévision de cela, nous envisageons de laisser une plus large place aux produits végétaux dans nos magasins. Si l’on n’a pas les moyens d’acheter de la viande tous les jours, on peut s’acheter des fruits et des légumes tous les jours. Et nous restons convaincus que notre agriculture a vocation à nourrir les populations d’Occitanie.

Quelles stratégies d’investissements mène votre groupe ?

Nous restons sur un rythme d’investissements significatif. En 2021, nous avions programmé 14 millions d’euros et avons acheté l’entreprise Massaferro, située à La Crau, dans le Var. Elle réalise 20 millions d’euros de chiffre d’affaires dans le secteur de la pomme de terre fraîche. Cela répond à notre souhait de diversification sur la zone Méditerranée. Notre dernière opération concerne une prise de participation dans la Compagnie des amandes, avec une entrée au capital à hauteur de 8,5 %. C’est un choix d’investisseur pour contribuer à la relance de la production de l’amande française. À ce jour, nous n’avons pas d’autre projet identifié de croissance externe.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Le magasin historique MO Marché Occitan, du groupe Arterris, à Balma. Le groupe envisage de faire évoluer l’offre de cette enseigne pour sortir de la dépendance au canard. Crédit : Arterris.